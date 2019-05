Eliana Michelazzo/ Vittima o complice di Pamela Perricciolo? (Live Non è la d’Urso)

Eliana Michelazzo torna a Live-Non è la d’Urso. Una settimana dopo la confessione che ha smontato il caso Pamela Prati e Mark Caltagirone, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dovrà fare nuovamente chiarezza. Il suo racconto infatti cozza con le rivelazioni fatte dall’ex amica e socia Pamela Perricciolo in un’intervista al Fatto Quotidiano. Secondo “Donna Pamela” erano tutte e tre d’accordo, tanto da aver firmato un accordo di riservatezza, ma è stata proprio Eliana con la sua confessione a far crollare il castello di bugie che avevano creato. Eliana Michelazzo però dovrà anche rispondere alle dichiarazioni rese da Pamela Prati a Verissimo, del resto la sua uscita allo scoperto ha innescato reazioni a catena per le quali ora tutte si accusano vicendevolmente. L’unica che divide equamente le responsabilità è proprio Pamela Perricciolo, che tra l’altro ha smentito di avere una relazione sentimentale con Eliana. «Mio padre mi ha detto: se sei lesbica dillo, ne uscite meglio. Non è così, però».

ELIANA MICHELAZZO TORNA A LIVE NON È LA D’URSO

Eliana Michelazzo nella confessione a Live-Non è la d’Urso ha spiegato di essere stata vittima di un raggiro: di aver intrecciato una relazione con Simone Coppi, che in realtà non esiste, scoprendo poi che dietro c’era Pamela Perricciolo. Ma quest’ultima sostiene che in realtà abbiano creato insieme quel profilo ai tempi dell’università. «Quando Eliana è uscita da Uomini e donne aveva problemi, le diedi il contatto di un amico che si chiamava Simone. Da lì ha iniziato a scriversi con un Simone reale. Poi è venuta a entrambe l’idea di dire ai giornali che sposava questo Simone Coppi, un personaggio inventato, perché non voleva diventare tronista. Ma quanti casini». Secondo “Donna Pamela”, Eliana c’è dentro questa storia tanto quanto lei. Parlando di Manuela Arcuri, ha raccontato che si era scambiata cinque messaggi con questo Simone Coppi da cui dice di essere stata illusa. E questo lo sa perché ha le chat. «Sono entrata nel profilo di Simone Coppi, profilo in cui Eliana entra dalla mattina alla sera. La Arcuri, la Varone, Signorini: tutte cose del 2009. Non ci sono reati, ma sarebbero comunque prescritti».

ELIANA MICHELAZZO VITTIMA O COMPLICE DI PAMELA PERRICCIOLO?

Dopo la confessione di Eliana Michelazzo, arriva dunque quella di Pamela Perricciolo. Come le risponderà l’ex amica a Live-Non è la d’Urso? Farà bene a prepararsi, perché “Donna Pamela” ha spiegato di voler parlare con gli avvocati per dire la verità e di voler fare un comunicato. «Io dico che abbiamo cazzeggiato con le password, ma le altre non lo diranno mai». Eliana Michelazzo intanto nelle Instagram Stories ha pubblicato un post con il quale sembra confermare ancora la sua linea post-confessione: «Il tempo è spesso puntuale a farci capire molte cose in ritardo». Allontanatasi da Pamela Perricciolo e la Prati, ora sembra contare molto su Selvaggia Roma. L’ex protagonista di Temptation Island, a cui partecipò con l’allora fidanzato Francesco Chiofalo, la sta aiutando a riprendersi dal grande polverone che l’ha travolta. Ma sono ancora molte le cose che non tornano di questa vicenda e la sensazione che Eliana Michelazzo, così come tutte le protagoniste di questa vicenda, non abbia ancora detto tutto è condivisa da chi si è appassionato a questo caso.



