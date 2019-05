Eliana Michelazzo Vs Gabriele Parpiglia?/ Post allude a Georgette Polizzi? “Illusa”

Si torna a parlare di Eliana Michelazzo perché, dopo il mea culpa a Live Non è la d’Urso, sembra che l’ex corteggiatrice non abbia perso la verve di un tempo. Secondo alcuni la bella manager, o ex manager, è convinta che aver chiesto scusa ed aver messo di essere una vittima le abbia permesso di voltare pagina tanto che adesso ha pensato bene di puntare il dito contro gli altri sottolineandolo addirittura. L’accusa risale proprio a mercoledì sera e sembra essere rivolta proprio a Gabriele Parpiglia come lo stesso ha notato (e fatto notare) su Instagram qualche ora dopo. Durante l’intervista rilasciata a Barbara d’Urso, la Michelazzo ha sottolineato: “Fra i suoi colleghi giornalisti c’è chi ha a sua volta un’agenzia. Con la scusa di aiutare le mie ex clienti, me le ha portate via, promettendo loro di farle lavorare in tv, perché fa l’autore, perché è ammanicato con i produttori. Un vero schifo. Poi quella che fa gli impicci sarei io. Qui il più pulito c’ha la rogna”.

LO SCONTRO SOCIAL TRA I DUE

Le parole di Eliana Michelazzo sembrano essere rivolte proprio a Gabriele Parpiglia, colui che ha firmato l’articolo e l’intervista rilasciata da una delle sue ex ragazze, Georgette Polizzi per il settimanale Chi. Secondo la manager il giornalista avrebbe promesso alla sua ex cliente di essere lanciata in tv in cambio di dichiarazioni sconvolgenti sul suo rapporto con Eliana e su quest’ultima. Gabriele Parpiglia ha subito notato la freccitina e subito dopo, proprio mercoledì, ha usato i social per ribadire il concetto che quello che ha detto l’ex corteggiatrice è tutto falso, che lui non ha creduto a niente e, in particolare, in un passaggio ha rilanciato: “Quando mi attacchi fai il mio nome! Io sono un giornalista e non dimenticare mai che sono molto bravo nel mio lavoro. Avete trovato un muro davanti alle vostre cazZate“. Eliana non ha risposto subito alle parole di Parpiglia ma quello che l’ha spinta a farlo ora è il contenuto di una delle ultime storie del giornalista in cui, sopra la foto di Pamela Prati a Verissimo, scrive: “Tranquilla Pamela te lo dirà chi sta indagando… sui chi c’è dietro, te lo giuro su… anzi no. Non si giura“. A questo punto Eliana ha usato Instagram per rilanciare le sue accuse di Non è la d’Urso sottolineando: “Detto questo, detto tutto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA