Eliana Michelazzo VS Giletti/ “Voglio denunciare il giornalista di Non è l’Arena”

Eliana Michelazzo contro Massimo Giletti e Non è l’Arena. La ex agente di Pamela Prati è furiosa per quanto andato in onda durante l’ultima puntata del talk show di La7 che ha visto confrontarsi Roberto D’Agostino e Pamela Prati. Non solo, durante la puntata è stata trasmessa una chiacchierata, ripresa a telecamere nascoste, tra la Michelazzo e un inviato del programma. I due erano sul treno Bari – Roma e la Michelazzo si è confidata parlando di Pamela Perricciolo: “è vent’anni che fa questo lavoro. Lei era mia sorella. Ero io la testa di legno, come l’ha fatto altra gente, lei si divertiva così, era tutto un business. Lei intestava l’agenzia a te, lei di intestato non ha nulla. Io ho intestato le macchine, ho intestato le case. Io ho intestato tutto. Quindi i problemi li ha lasciati a me. Sono vent’anni che fa quest’impiccio. Solo che adesso chi ha detto male”. La Michelazzo, inconsapevole di essere ripresa, ha poi raccontato di essere una vittima di Donna Pamela: “lei mi ha presentato questo finto uomo e mi diceva che era un suo amico d’infanzia, che il padre ed il padre andavano assieme all’università. Mi raccontava tutte balle. E’ giudice, magistrato antimafia, quindi aveva i suoi problemi, non era libero, andava con la scorta. Dietro di lei ci sono sicuramente tutta la sua famiglia che l’aiutava”.

Eliana Michelazzo: “voglio denunciare il giornalista”

Non solo, durante la puntata è stato mostrato anche un finto ingaggio di Eliana Michelazzo in una discoteca. La cosa però non è stata affatto gradita dall’ex agente di Pamela Prati che ad Adnkronos ha replicato: “trovo assurdo che Giletti, che si vanta sempre di essere in una testata giornalistica, mi abbia mandato un cronista con la telecamera nascosta facendomi seguire per tutto il viaggio da Bari a Roma, senza dirmi nulla”. Non solo, la Michelazzo ha tuonato contro questo inviato chiedendone il nome e cognome per procedere per vie legali: “trovo assolutamente scorretto che un giornalista con la telecamera nascosta tenti di estorcermi informazioni seguendomi per quattro ore e fingendosi un mio fan. Tra l’altro a lui non ho raccontato niente di diverso da quello che ho sempre detto su Pamela Perricciolo“.

Eliana Michelazzo: “ho chiesto a Giletti la possibilità di replicare”

Eliana Michelazzo non ci sta e vuole assolutamente chiarire quanto successo. Per questo motivo da Adnkronos ha rivelato di aver scritto a Massimo Giletti per chiedergli un diritto di replica nel programma “Non è L’Arena”. “Stamattina ho inviato un sms a Giletti chiedendogli di darmi la possibilità di replicare ma lui ha letto e neanche mi ha risposto”. Non solo, la Michelazzo ha anche raccontato di aver scoperto proprio ieri di essere stata denunciata: “per cosa? Per circonvenzione di incapace forse. Per accertare le motivazioni della denuncia e per una eventuale presentazione di altre denunce mi sta seguendo il mio avvocato Daniele Bocciolini”. La querelle è solo all’inizio!



