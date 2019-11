Eliana Michelazzo vs Pamela Perricciolo/ “Sei una malata psicolabile, basta truffe!”

Eliana Michelazzo contro Pamela Perricciolo, ancora una volta. Le due ex agenti di Pamela Prati tornano a scontrarsi via social. In particolare, è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ad attaccare. «È un po’ che non parlo di te, però a questo punto mi tocca parlare perché mi hai rotto proprio le palle», ha esordito nelle Instagram Stories. Eliana Michelazzo ha deciso di rivolgersi direttamente all’ex socia perché ha ricevuto delle segnalazioni: qualcuno le ha detto che Pamela Perricciolo spinge la gente ad attaccarla. «Sarà il centesimo messaggio in cui mi dicono che devono venire contro di me. Si iscrivono alla tua agenzia e fanno le puntate a Mediaset, fai vedere che… Ho i messaggi, se vuoi faccio vedere gli screenshot». E poi l’accusa di proseguire con le truffe. Questi screen sarebbero «di gente a cui chiedi 500 euro per entrare a far parte della tua agenzia di merda, perché è un’agenzia di merda visto che fai solo truffe».

ELIANA MICHELAZZO CONTRO PAMELA PERRICCIOLO “MALATA PSICOLABILE”

Eliana Michelazzo si sfoga sui social e attacca Pamela Perricciolo, aggiungendo nuove accuse a quelle che già aveva fatto all’ex socia. Ma non sono mancate neppure le minacce. «E io ti dico solo che la devi smettere perché ti becchi l’ennesima denuncia. Scrivi a tutte le persone di venire contro di me. Basta, mi hai rotto! Ok?». E poi ha aggiunto: «Io mi faccio la mia vita, tu fatti la tua». Ma in questo sfogo su Instagram non sono mancate, oltre alle minacce, anche gli insulti. «Sei una malata psicolabile». E quindi invita Pamela Perricciolo a ricordare le sue parole: «Mi hai rovinato già la vita per dieci anni, smettila di andare a scrivere alla gente di venire contro di me, perché è finita. Finiscila». In un’altra storia su Instagram Eliana Michelazzo ha concluso: «Ricordati che la “vipera” ti ha fatto tanto del bene. Ti è stata vicina nei momenti peggiori. Ricordati questo. La tua coscienza è molto sporca».

