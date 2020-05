Eliana Michelazzo vs Pamela Prati/ “Le leccano il cu*o, a Barbara D’Urso ha detto…”

Pubblicità

Pamela Prati torna a parlare del caso Mark Caltagirone a Domenica In ed Eliana Michelazzo torna all’attacco sui social. L’ex agente della showgirl ha infatti pubblicato un lungo video su Instagram in cui commenta l’intervista andata in onda su Rai1. «Faccio questa diretta, guidando perché devo andare da mia madre, per dirvi due cosine sull’intervista della signora. Mi sono altamente stancata perché danno voce a questa persona, dicendo che è stata plagiata e dicendo che quello che ha fatto è frutto di un plagio», ha esordito la Michelazzo. In effetti, Pamela Prati da Mara Venier ha raccontato la sua versione e si è difesa spiegando di essere vittima di questo scandalo, non complice-carnefice. «Oggi il plagio non è più reato, in primis. Non c’è niente di scritto e lei non ha mai avuto prove per dirle che le hanno fatto questo o quest’altro», ha proseguito la manager. E non sono mancati toni forti: «Mi sono rotta altamente i cogl*oni, va a fare il pianto nelle trasmissioni, quando sapeva benissimo quello che stava facendo. E continua a parlare e piangere spacciandosi per vittima».

Pubblicità

ELIANA MICHELAZZO “PAMELA PRATI? LE LECCANO IL CU*O”

Il caso “Pratiful” sembra tutt’altro che chiuso, visto che le protagoniste dello scandalo continuano a rivendicare la loro innocenza e ad attaccarsi vicendevolmente. «È un sistema che si è creata lei, nella sua vita ha fatto tantissimi scoop falsi, quindi sa benissimo come giocarsi con la sua carta e pensava di scamparla anche stavolta, ma non le è riuscito. A 62 anni deve smetterla di accusare la gente», ha continuato Eliana Michelazzo. L’ex agente di Pamela Prati l’ha poi criticata per il libro che ha scritto. «Perché lo fa? Perché c’è sempre il business dietro, se no non sa come guadagnare. Fa solo questo nella sua vita. Le serviva l’agenzia prima per creare il suo teatrino e continua ad andare nelle trasmissioni dove non c’è diritto di replica». Non manca una critica a Domenica In: «Va dove gli danno retta, altrove non la chiamano perché non la vogliono vedere nemmeno da lontano visto che ha preso in giro tutti».

Pubblicità

ELIANA MICHELAZZO “DOVEVO ANDARE DA BARBARA D’URSO MA…”

Eliana Michelazzo ha poi commentato la dichiarazione di Pamela Prati, che avrebbe denunciato la sua ex agente. «Non mi è arrivata nessuna denuncia. Siccome non ho avuto la sua carriera non ho diritto di replica? Questo è un modo per parlare e buttare merda». E ha tirato in ballo anche Massimo Giletti, che ha dedicato diverse puntate al caso Mark Caltagirone a Non è l’Arena: «Si è permesso di fare tre puntate. Non è giusto, in questo mondo abbiamo tutti diritto di replica. Voglio che queste trasmissioni mi chiamino e mi chiedano se ho qualcosa da dire». Eliana Michelazzo ha quindi accusato Pamela Prati di fare del vittimismo. «È una vergogna, ci fa pure un libro. Così vende due copie… E i soldi dei giornali e delle trasmissioni non se li è presi? E non era vittima?». Un duro e lungo sfogo quello di Eliana Michelazzo: «Va sempre nelle trasmissioni dove gli leccano il culo. Perché non va a Verissimo? Sapeva che la non la trattavano come voleva lei. E sputa nel piatto dove mangia. Parla male di Barbara D’Urso? Ma almeno lei dà diritto di replica, gli altri no». E quindi rivela: «Dovevo andare a parlare da Barbara D’Urso, ma lei ha fatto il macello».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙀𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖 𝙈𝙞𝙘𝙝𝙚𝙡𝙖𝙯𝙯𝙤 (@elianamichelazzo) in data: 17 Mag 2020 alle ore 10:00 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA