Eliana Michelazzo Vs Selvaggia Roma: “Zocc*la e falsa”/ “Ha il vizietto di rubare”

Non è riuscita rimanere in silenzio Eliana Michelazzo di fronte all’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip di Selvaggia Roma. Le due, una volta amiche, hanno avuto vari scontri che hanno messo fine bruscamente ad ogni rapporto. L’astio però continua, come dimostrato da i commenti fatti dalla Michelazzo di fronte all’ingresso di Selvaggia. Prima ha lanciato un avvertimento ai gieffini: “Volevo avvertire tutti i concorrenti del Grande Fratello che questa sera avranno questa stupenda entrata di questa grande zo***la del cuore di stare attenti. Mettete i lucchetti ai vostri armadi perché lei ha il vizietto di andare a rubare e io ne so qualcosa purtroppo.” Parole molto pesanti, alle quali sono poi seguiti i commenti al vero e proprio ingresso in Casa.

Eliana Michelazzo pesante contro Selvaggia Roma: “Sei una poco di buono, patetica!”

“Hai visto questa entrata stupenda? Sono così felice di vedere questa persona così finta, falsa.” ha dichiarato Eliana Michelazzo in una serie di storie su Instagram sull’ingresso di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip. “Tra l’altro ho parlato adesso con il migliore amico di Pierpaolo, Matteo, che mi ha detto che Pierpaolo stava sempre con Matteo e non è successo niente. Queste storie finte, inventate, tanto per far qualcosa per dire qualcosa, perché, perché…” ha continuato. Infine la Michelazzo ha commentato il litigio post puntata tra la Roma e Enock affermando: “Selvaggia tu sei una poco di buono, sei una poco di buono. Che degrado. Che figura di m***a. Rido troppo, ti stai scavando la fossa, patetica. Fatela uscire sta falsa!”



