Eliana Michelazzo:”Pronta ad affrontare Pamela Prati”/ “Credo mi odi ma vittima quanto lei” presto al gf vip?

Eliana Michelazzo, confronto con Pamela Prati?

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola dal 26 ottobre, Eliana Michelazzo tende la mano a Pamela Prati. “Devo rispondere a Pamela Prati che ha visto parte del mio intervento a Verissimo . Cara Pamela, tu vuoi le prove che io sia vittima quanto te. Sono pronta a mostrartele e ad affrontarti”, le parole della Michelazzo che ha poi fatto chiarezza sulla posizione di Pamela Prati nelle indagini – “La Prati non è indagata per un semplice motivo: non è stata denunciata. quindi il suo non essere indagata non è una notizia”.

Secondo Eliana Michelazzo, la posizione di Pamela Prati nei suoi confronti non è cambiata. “Credo provi odio nei miei confronti, ma è un errore. Ha chiesto le prove per capire se io sia vittima quanto lei. Sono pronta ad incontrarla, a guardarla negli occhi, a mostrarle queste prove”, puntualizza la Michelazzo che ribadisce di essere stata vittima dello stesso sistema.

Eliana Michelazzo: “Anch’io ho amato un uomo che non esiste”

L’ultimo contatto tra Eliana Michelazzo e Pamela Prati risale a maggio 2019. Dopo quel momento, la Michelazzo non ha più avuto modo di parlare con la Prati che l’ha bloccata ovunque, ma qual è stato il momento più brutto del Mark Caltagirone Gate? “Quando ho ammesso che la storia era falsa. In quel momento la mia vita è andata in frantumi. Ho perso tutto: famiglia, lavoro, soldi… Il telefono non squillava più. Oggi mi sono reinventata un lavoro a Ibiza. Ricordo le banche che mi tampinavano per i soldi che non c’erano sul conto (piange ndr), i contratti che avevo con la mia agenzia in frantumi. Nessuno che mi abbia chiesto semplicemente ‘come stai?’. Anche in questo capisco Pamela Prati. Anche lei era stata ghettizzata”, continua.

Eliana, inoltre, ribadisce di capire perfettamente il dolore provato da Pamela Prati perchè anche lei ha amato “un uomo che non esisteva. Per ben nove anni. Si chiamava Simone Coppi. Pamela si è liberata di Mark, io di Simone. E questi casi, con prove alla mano, hanno dietro la stessa persona”, ha concluso.

Presto il confronto con abbraccio finale al Grande Fratello Vip? Tutto è possibile in questa storia…











