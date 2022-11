Elicottero cade a Biella in Valle Cervo/ Pilota gravissimo trasportato in ospedale

Un elicottero è precipitato nella giornata di oggi, mercoledì 23 novembre 2022, in provincia di Biella. L’incidente, come riferisce l’edizione online del quotidiano La Stampa, si è verificato di preciso in quel di Montesinaro, frazione del comune di Piedicavallo in Valle Cervo (Piemonte), e stando a quanto emerso, informazioni ancora frammentarie, a bordo dell’elicottero vi era solo un uomo, il pilota, residente in quel di Morgex, in Valle d’Aosta.

Subito dopo che è stato lanciato l’allarme, sul luogo segnalato si sono recati gli uomini del 118 che hanno estratto il pilota dell’elicottero ancora in vita, ma in condizioni disperate: dopo le prime manovre, l’uomo è stato trasferito presso il CTO di Torino, in codice rosso, e nel frattempo sul luogo dello schianto si sono recati anche gli uomini delle forze dell’ordine oltre che i vigili del fuoco, sul posto per domare eventuali incendi. Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, tramite note, ha confermato il tutto: “Intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso nel comune di Piedicavallo (Bi) per un elicottero privato precipitato nello svolgimento di lavori aerei. Sul posto è stata inviata in prima battuta l’eliambulanza con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo che ha individuato un ferito, presumibilmente il pilota, lo ha stabilizzato e ospedalizzato in codice rosso”.

ELICOTTERO CADE A BIELLA, POCHI GIORNI UN INCIDENTE SIMILE IN PUGLIA

In base alle informazioni emerse, sembra che l’elicottero che è precipitato a Biella appartenesse ad una società di Cossato, un comune sempre del biellese, ed adibito al lavoro aereo. Al momento dell’incidente pare che stesse trasportando del materiale edile presso il rifugio “Alfredo Rivetti” che è situato a 2.150 metri di altitudine, nelle Alpi Biellesi. Lo schianto, riferiscono ancora i media locali, è avvenuto nei pressi del cimitero di Piedicavallo e al momento non sono state sollevate ipotesi in merito alle possibili cause: non si sa se un malore, un guasto tecnico o un errore umano.

Solamente pochi giorni fa, lo scorso 5 novembre, un altro incidente con un elicottero, questa volta in Puglia: in quell’occasione a bordo vi erano ben sette persone, fra cui due bambini, e nessuno del gruppo era purtroppo sopravvissuto. La speranza ovviamente è che l’incidente di oggi di Biella possa avere un esito differente: molto probabilmente nel corso della giornata arriveranno notizie in merito alle condizioni fisiche del pilota.











