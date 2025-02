Attorno alle 19:20 della giornata di oggi, mercoledì 5 febbraio 2025, un elicottero è caduto poco distante da Parma – precisamente sul territorio di Castel Guelfo nella frazione di Noceto – causando tre morti che sono ancora in corso di definitiva identificazione: secondo le primissime indiscrezioni, quando si è schiantato al suolo il velivolo stava cercando di atterrare nel cortile interno del Castello che sovrasta la vallata e storicamente di proprietà della famiglia Rovagnati particolarmente nota per l’omonima azienda di salumi; mentre ad ora risulta che sul luogo dello schianto dell’elicottero si trovano i sanitari del 118, i Vigli del fuoco e gli agenti delle Forze dell’ordine che hanno proceduto al sequestro dei piani di volo e della scatola nera del velivolo.

Per ora – insomma – le informazioni sullo schianto dell’elicottero nel parmigiano sono ancora piuttosto raffazzonate ma è certo che nessuna delle tre persone che si trovavano a bordo è sopravvissuta al violento incidente, così come non risultano essere rimaste coinvolte persone a terra: l’ipotesi principale dietro all’incidente è che sia stata compiuta una manovra scorretta durante l’atterraggio reso particolarmente complesso dalla fitta nebbia che tutt’ora avvolge il castello di Castel Guelfo; ma l’ipotesi deve essere ancora verificata e per ora vige un generale riserbo sull’accaduto.

Cosa sappiamo sull’incidente dell’elicottero a Parma: tra i tre i morti sembra esserci un erede della famiglia Rovagnati

Sempre stando alle primissime informazioni, pare che l’elicottero fosse – esattamente come il castello – di proprietà della famiglia Rovagnati con alcuni quotidiani che riferiscono che tra le vittime ci sarebbe anche l’erede Lorenzo solito (spiega AdnKronos) a raggiungere l’imponente magione ogni mercoledì partendo dalla sua abitazione milanese; mentre sugli altri due morti nel grave incidente le informazioni sono poche, con alcuni media che riportano che fossero entrambi piloti ed altri che riferiscono di un solo pilota e un altro ipotetico passeggero. Allo stato attuale da parte della famiglia Rovaganti non è stato riferito alcun messaggio di conferma o di smentita delle indiscrezioni.