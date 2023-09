Elicottero precipita in Val Gerola/ A bordo tre persone, indagini sulle cause dell’incidente

Indagini in corso su un incidente acccaduto poche ore fa in Val Gerola, dove un elicottero privato sarebbe precipitato per cause ancora in via di accertamento. A bordo del velivolo, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, tre persone rimaste ferite di cui una, il pilota di nazionalità svizzera, in gravi condizioni. Con lui viaggiavano due tecnici italiani. Stando a quanto finora ricostruito, l’elicottero apparterrebbe a una ditta austriaca e i tre feriti sarebbero stati trasportati negli ospedali di Bergamo, Brescia e Lecco.

Taiwan, “Animali domestici gratis per i neogenitori”/ Candidato presidenziali combatte la denatalità

L’incidente sarebbe oggetto di più inchieste, una di queste aperta dalla Procura di Sondrio e una dall’autorità nazionale per i trasporti aerei. Le operazioni di soccorso sarebbero andate avanti per tutta la notte e si sarebbero concluse poche ore fa. Impegnate diverse squadre del Soccorso Alpino con una équipe dell’elisoccorso di Sondrio, salite fino alla diga di Trona con la funivia messa a disposizione dall’Enel. I soccorritori avrebbero proseguito a piedi per il tratto conclusivo fino ad arrivare al luogo dello schianto.

Svizzera, camerieri con stipendio record/ 17mila euro al mese, pagati in base al volume d’affari del locale

Elicottero precipita in Val Gerola: soccorsi a 1.700 metri di quota, l’ipotesi sulla causa dell’incidente

I soccorsi per l’elicottero precipitato martedì in Val Gerola si sarebbero conclusi con il recupero dei tre feriti in una zona impervia a 1.700 metri di quota. L’incidente si sarebbe verificato intorno alle 20:30 e per tutta la notte avrebbe impegnato decine di uomini via cielo e terra. Il velivolo, riporta RaiNews, apparterrebbe alla società privata Heli Austria e sarebbe caduto nell’area di Gerola Alta, una località di difficile accesso all’altezza del rifugio di Trona Soliva.

Arabia Saudita, 54enne ex insegnante condannato a morte/ Ha pubblicato post non graditi ai sovrani

I tre a bordo sono sopravvissuti. Si tratta del pilota di nazionalità svizzera e di due tecnici italiani di ritorno da Livigno dopo una giornata di lavoro. Nell’impatto al suolo avrebbero riportato diverse ferite e le condizioni del primo sarebbero ritenute più gravi. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da ricostruire, ma nelle scorse ore è filtrata una prima ipotesi sulle cause dello schianto. Secondo quanto riferito ancora da RaiNews, non si esclude che l’elicottero possa aver toccato un cavo della teleferica o dell’alta tensione, finendo per precipitare. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Sondrio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA