Elicottero precipita su ospedale/ Medico recupera cuore per trapianto: ma scivola e..

Un doppio dramma ma fortunatamente a lieto fine, anche se non mancano i contorni da black humour in questa vicenda che arriva dagli USA: un elicottero che trasportava un cuore pronto per essere trapiantato è precipitato all’improvviso sul tetto di un ospedale e, in seguito all’impatto, uno dei medici che ha portato in salvo l’organo è scivolato comicamente rischiando di compromettere l’intera operazione. Ma andiamo con ordine: come documentato dalle immagini delle emittenti statunitensi, anche se le cause sono ancora da chiarire, il velivolo arrivato in prossimità della struttura sanitaria del Keck Hospital dell’USC di Los Angeles (California) si è schiantato sul tetto di uno degli edifici e rimanendo poi letteralmente “sdraiato” su di un lato con la coda che pendeva per alcuni metri fuori dal tetto stesso. Immagini drammatiche che testimoniano come per poco non si sia sfiorata la tragedia: e invece il personale a bordo era illeso ma l’odissea del prezioso muscolo cardiaco non era ancora finita…

MEDICO SCIVOLA MENTRE PORTA IN SALVO CUORE DA TRAPIANTARE, POI…

Infatti, come si vede in uno dei video che circolano in Rete nelle ultime ore, dopo l’impatto i soccorritori sono riusciti con qualche difficoltà ad estrarre i passeggeri (grazie anche all’intervento dei pompieri) che hanno riportato solo lievi ferite. Tuttavia, al momento di recuperare il cuore del donatore si è sfiorata la clamorosa e drammatica beffa: uno dei medici, tenendo in mano la valigetta con l’organo per portarlo urgentemente in Chirurgia, all’improvviso scivola in maniera comica facendo temere il peggio dato che il cuore stesso rotola più volte prima di essere afferrato. Ma, come accaduto per i medici a bordo dell’elicottero, anche il cuore non ha subito danni o lesioni (ad eccezione del pilota, che comunque non è grave) e alla fine la vicenda si è conclusa a lieto fine come riportano le cronache losangeline: infatti i funzionari del Keck Hospital non solo hanno confermato che il cuore è arrivato in buone condizioni in sala operatoria ma anche che l’intervento è stato eseguito con successo non vanificando la disavventura dell’elicottero.





