Elide Mollo, chi è?/ Chef del ristorante “Il Centro”: “Ho sposato mia suocera”

Elide Mollo, chef del ristorante “Il Centro” di Priocca

Elide Mollo, chef del ristorante Il Centro di Priocca, nella profonda provincia di Cuneo, sarà ospite dell’ottava puntata di “MasterChef Italia”, in onda su Sky Uno. In cucina è arrivata grazie al marito Enrico Cordero: “Lui aveva questo ristorante dove lavorava solo di sabato e di domenica, io facevo la cameriera nel weekend… All’inizio piccoli passi, sempre come cameriera in sala, poi sono subentrata ai dolci e ho imparato a fare la pasta come facevano le vecchie donne di langa, ma sempre senza pensare di lavorare in cucina. Senza che me ne accorgessi la cucina è diventata una passione, mi piaceva, avevo bisogno di conoscere e sperimentare”, ha raccontato Elide a Marie Claire. Ai fornelli ha iniziato a lavorare al fianco della suocera Rita Brignolo, storica ostessa e cuoca: “Ho sposato mio marito, il ristorante e la suocera. Per tanti anni abbiamo vissuto pienamente, 24 ore al giorno, tutti insieme”.

Elide Mollo: la famiglia prima di tutto

Elide Mollo e il marito Enrico Cordero hanno avuto due figli: Giampiero, in sala come sommelier, e Valentina che vive in USA. La famiglia è sempre stato al fianco di Elide: “I figli hanno comunque contribuito al lavoro del ristorante, anche mia figlia che ora non vive qui con noi ma fino ai 24 anni ha sempre collaborato e dato un mano con piacere. Ad oggi non saprei come fare senza mio marito, e lui senza di me. La nostra unione fa la forza, ed è quello che ci fa andare avanti”, ha raccontato a Marie Claire. Dopo 40 anni in cucina, Elide ha solo un rimpianto, di non aver dedicato abbastanza tempo ai suoi figli: “Hanno dovuto adattarsi a tante situazioni. Il mio desiderio più grande è fare una vacanza noi quattro, anche solo una settimana, dove stacchiamo i telefoni e tutto quanto, e ci viviamo il tempo insieme, una passeggiata, una pizza. Le cose semplici, fatte insieme noi quattro”.

