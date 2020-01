Eliminati Amici 19/ Michelangelo fuori tra le lacrime: “grazie”. Giuseppe…

Dopo l’addio di Giuseppe, voluto dagli insegnanti di danza (leggete in basso), anche il cantante Michelangelo lascia la scuola di Amici 19 dopo aver perso la sfida esterna contro Francesca. Il giudice della sfida è stato Adriano Pennino che, dopo aver ascoltato le esibizione, esprime il proprio giudizio: “Sono tutti e due molto bravi. Penso che entrambi dobbiate lavorare sulla parte alta della voce, ma a volte bisogna seguire l’istinto e l’istinto mi suggerisce Francesca. Quindi scelgo lei perché la trovo più pronta”. “Volevo rignraziarvi davvero perché quest’esperienza mi è serviata tanto. Mi stava facendo crescere, grazie”, dice Michelangelo non trattenendo le lacrime. “Non è finita qua, la musica non è Amici. Anche in altri talent è accaduto. A X Factor, se non sbaglio, Mahmoood è uscito prestissimo e poi ha vinto Sanremo”, lo rincuora Maria De Filippi.

ELIMINATI AMICI 19: GIUSEPPE FUORI SENZA POLEMICHE

Giuseppe lascia ufficialmente la scuola. Il ballerino, secondo il parere di Timor, Alessandra Celentano e Veronica Peparini non è all’altezza dei compagni. “Pensiamo che non sei allo stesso livello degli altri e pensiamo di eliminarti dalla scuola. So che è difficile e che sono stato diretto, ma dobbiamo mantenere la concentrazione sul livello”, spiega Timor. “Io al ritorno delle vacanze ho cercato di rimettermi in pista. Non ho niente da dire, rispetto il giudizio dei professori”, risponde il ballerino che accetta con eleganza la decisione degli insegnanti. Finisce così l’avventura di Giuseppe nella scuola di Amici 19 dopo poche settimane dal suo ingresso in seguito alla sfida vinta contro Sofia (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ELIMINATI AMICI 19: MICHELANGELO E GIUSEPPE FUORI

Doppia eliminazione ad Amici 19? Sembra proprio che le anticipazioni della puntata di oggi non danno spazio a dubbi visto che in molti si sono già documentati e hanno preso d’assalto i loro suoi profili social ma, fino alla messa in onda, anche loro dovranno rimanere in silenzio. Cosa succederà e chi saranno gli eliminati di Amici 19? Le anticipazioni del Vicolo delle News rivelano che a perdere il banco saranno un cantante e un ballerino e, in particolare, toccherà a Michelangelo e Giuseppe lasciare il loro posto. Il primo dovrà farlo in seguito ad una sfida istantanea dopo la sconfitta della sua squadra mentre il secondo lo dovrà fare proprio su richiesta di Timor Steffens ancora convinto che i ballerini che approderanno al serale dovranno essere tutti allo stesso livello. Proprio per questo lui ha avanzato la richiesta di vederlo eliminato e i suoi colleghi lo hanno appoggiato.

MICHELANGELO E GIUSEPPE ELIMINATI AD AMICI 19

Giuseppe è uno degli ultimi ragazzi entrati ad Amici 19 e siamo sicuri che i fan del programma non sentiranno la sua mancanza ma per Michelangelo è stato e sarà diverso. Il cantante era entrato nel cuore del pubblico e in molti lo amavano e lo votavano per la classifica di gradimento ma alla fine sembra proprio che la sua sfida di oggi lo vedrà uscire da perdente per cedere il suo posto addirittura ad una collega donna, Francesca. Le polemiche non mancheranno perché in molti si sono già lamentati sui social convinti che la mossa della Pettinelli contro Nyv e quel -1 per la sua squadra era studiato a tavolino proprio per mandare via chi era già considerato debole rispetto ad altri. Cosa dirà Michelangelo su Instagram dopo la sua eliminazione?



© RIPRODUZIONE RISERVATA