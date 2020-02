Eliminati Amici 2020 serale e pagelle 1a puntata/ Gaia alza il livello, Loredana Bertè ruba la scena

Pagelle prima puntata di Amici 2020

La prima puntata del serale di Amici 2020 non ha regalato grande spettacolo dal punto di vista prettamente artistico, con esibizioni che in linea generale hanno leggermente deluso le attese. Probabilmente qualche alunno ha sentito in maniera particolare il peso del serale, con i riflettori della prima serata di Canale 5 puntati addosso e la presenza prestigiosa di big come Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, J-Ax e Ghali. I duetti, paradossalmente, sono quelli che hanno convinto meno. I concorrenti sono rimasti nell’ombra dei propri idoli, come successo a Giulia (6) con Ghali e a Francesco (5) con Ermal Meta. Tutto sommato non è dispiaciuta l’improvvisazione di Talisa (6), Gaia (6,5) invece, partita in salita nel duetto con Emma Marrone, si è riscattata con Bang Bang nella seconda parte, alzando finalmente il livello. Pure Giulia, parzialmente, ha rimediato ad un inizio sottotono con il brano Cu’mme. Gli eliminati della prima serata sono Francesco Bertoli e Martina Beltrami.

Giulia divide i giurati

Le prime scintille le ha causate proprio Giulia con la sua interpretazione di Cu’mme. Per Loredana Bertè (7,5), è stata una performance piena di errori, scatenando il disappunto di Rudy Zerbi. Tutti d’accordo per il ballerino Javier (7), apprezzabile nell’interpretazione di un ruolo nell’esibizione di ballo. Tra prove, sfide ed ospiti, la puntata è proseguita a ritmo tambureggiante, senza troppe digressioni. E’ rallentata soltanto quando Rudy Zerbi è diventato vittima del nuovo format Amici Prof, con gli insegnanti sul palco costretti ad esibirsi e a rimettersi al giudizio degli alunni. Rudy Zerbi ha fatto acqua da tutte le parti nella prova di canto, guadagnandosi una secchiata d’acqua gelata sopra la testa. Tornando alla gara e ai suoi verdetti, è stata oggettivamente inappuntabile l’eliminazione di Martina (4,5). Mentre Valentin (6) ha lottato per rimanere in gara fino all’ultimo, Martina non ha mai convinto, a cominciare dal deludente duetto con J-Ax. Troppo molle e poco convinta nell’interpretazione di ‘Tutto tua madre’.

Amici 2020, Loredana Bertè protagonista

Loredana Bertè non ha risparmiato praticamente nessuno ad Amici 2020. Sui social il pubblico è impazzito per i commenti in diretta della cantante, che in studio ha fatto rumoreggiare più volte la platea per le sue considerazioni pungenti. In questa prima puntata non le ha mandate a dire ed è apparsa in gran forma. Così ha messo in ombra altri giurati di lusso come Vanessa Incontrada ed un timido Tommaso Paradiso. Pimpante, invece, Gabry Ponte che ha alternato giudizi benevoli e a valutazioni più severe. La Bertè, invece, è apparsa molto lineare nei suoi verdetti: “Dovresti togliere la maschera”, ha detto a Gaia. “Tu ti preoccupi di essere cool, invece di essere vera!”. Oppure a Francesco, prima dell’eliminazione: “Per ora non mi è arrivata un’emozione particolare, per me sei scolastico e piatto”. All’altra eliminata, Martina, invece: “Hai stonato! Invece che lamentarti in sala prove impegnati!”.



