Eliminati Amici 2021 e pagelle/ Giulia e Samuele al top, dramma per Rosa e Deddy

Amici 2021, le pagelle della terza puntata del serale

Serata di gaffe e frecciatine quella del terzo serale di Amici 2021. Maria De Filippi apre lo show che vede questa sera grandi protagoniste Lorella Cuccarini e Arisa. Combattive e un pizzico vendicative, attaccano subito (e per due volte) la coppia Zerbi-Celentano, beccandosi ben due vittorie. VOTO 8. Incassano dunque due colpi Alessandra e Rudy che regalano comunque al pubblico attacchi molto pungenti e stoccate al veleno. Incassano dunque non benissimo ma regalano al pubblico tanto spettacolo. VOTO 7

La coppia Peparini-Pettinelli ancora una volta rimane in disparte e gioca quasi da ‘terzo incomodo’. Paura di sfidarli o solo grande rivalità tra le altre due squadre? Speriamo di vederle più protagoniste nella prossima puntata. VOTO 6 Una menzione speciale per Stefano De Martino per il confronto di fuoco con la maestra Celentano: VOTO 8.

Le pagelle e gli eliminati del terzo serale degli allievi di Amici 2021

Continuiamo le nostre pagelle del terzo serale di Amici 2021 con gli allievi che si sono esibiti nel corso della puntata.

SANGIOVANNI – Continua ad essere uno dei più apprezzati di questa edizione e non possiamo che essere d’accordo. Da ammirare il suo ‘spirito d’adattamento’. VOTO 6,5

SERENA – Poco presente e poco incisiva. La tecnica c’è ma il carattere non è ancora esploso sul palco. Manca qualcosa. VOTO 5

TOMMASO – Si è conclusa in questa terza puntata l’avventura del ballerino ad Amici 2021. Un’eliminazione accolta con stupore e polemica da parte del pubblico. Tommaso, d’altronde, è tra gli allievi che più sono cresciuti e più si sono impegnati in questa edizione e, probabilmente, meritava di arrivare un po’ più avanti rispetto ad altri. Le esibizioni di questa sera, d’altronde, ne sono state la prova. VOTO 7.

ENULA – Che sia brava lo abbiamo compreso tutti, sarebbe però interessante vederla anche sotto un’altra veste e capire fino a dove si può spingere il suo talento. VOTO 6

DEDDY – Non è una serata semplice per lui. Non solo finisce al ballottaggio ma anche contro la sua fidanzata Rosa. In generale questa sera non brilla. VOTO 5,5

ROSA – Porta in scena alcune delle esibizioni migliori del suo serale. Dà tutta se stessa nel finale contro Deddy e, anche se dal punto di vista della danza ha trovato rivali ben più forti e preparati, non possiamo negare che è stata una delle maggiori protagoniste di questa edizione (anche grazie alla Celentano!). È la seconda eliminata di questa terza puntata. VOTO 6,5

MARTINA – L’unica prova che schiera in gara le assicura il punto della giuria (ma le critiche della Celentano). Finisce al ballottaggio ma la giuria palesa il desiderio di vederla ancora in gara. In crescita. VOTO 6

ALESSANDRO – Nel terzo serale torna a brillare e mostra tutte le sue qualità. La giuria, infatti, lo premia in più occasioni, dando a lui il punto della sfida. VOTO 7

TANCREDI – Si esibisce poco questa sera ma ciò che regala alla giuria e al pubblico è una grande energia, tutta in pieno stile Tancredi, tra balletto e barre. Un’ottima performance premiata con punto. VOTO 6,5

RAFFAELE – è sicuramente in serata l’allievo di Arisa che porta in scena tre esibizioni molto convincenti che sono vere e proprie performance coreografate. Finora sottovalutato anche da alcuni professori. VOTO 6,5

AKA7EVEN – Ancora sottotono. Il cantante ha grandissime potenzialità e capacità che continuano a rimanere nascoste da qualche parte. Dov’è finita la grinta mostrata durante la prima fase del programma? VOTO 5

SAMUELE –Le sue esibizioni sono sempre incisive, personali, artistiche. Si conferma uno dei migliori elementi di questa edizione. VOTO 8

GIULIA – Poche esibizioni finora le sue ma talmente incisive da portarci a dire che proprio Giulia potrebbe essere una possibilissima vincitrice di questa edizione di Amici. La ballerina si trasforma sul palco, coniugando espressività e talento, e anche questa sera lo ha dimostrato. VOTO 7,5



