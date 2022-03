Eliminati Amici 2022 serale, pagelle 2a puntata/ Christian risorge: “Sono stato bene”, fuori Calma e Crytical

Pagelle Amici 2022, Christian Stefanelli e Calma eliminati al secondo serale

Il secondo serale Amici 2022, trasmesso il 26 marzo 2022 su Canale 5, ha riservato al pubblico tv colpi di scena e sfide di ballo e canto al cardiopalmo, come le due nuove eliminazioni, una preannunciata dalle anticipazioni tv, Calma, e l’altra a smentita della vociferata eliminazione di Crytical, toccata a Christian. Ad aprire la sfida a 3 squadre è il giudice che indovina la risposta data dalle preferenze dei votanti al sondaggio Oreo challenge sulla “tecnica di seduzione più scarsa” tra le opzioni 1- “Fingersi amico”, 2- “Pavoneggiarsi”, 3- “Ostentare cultura”, 4- “Regalare fiori”, e ad avere la meglio è Stefano De Martino con la preferenza di massa ‘2’.

Crytical o Christian, chi è stato eliminato Amici 2022?/ Ballerino ko: "No rimpianti"

Per la prima manche del rinnovato serale di Amici 2022, De Martino sceglie di concedere la palla del calcio d’inizio alla squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che schiera LDA in duo con Luigi Strangis sulle note di Per colpa di chi di Zucchero: le voci dei due si fondono in una magica alchimia tra il pop puro e il funky, per un binomio esplosivo (voto 9). A fronteggiare il duo è l’altro duo della squadra Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, Sissi e Alex, sulle note di Just give me a reason di Pink, per una fusione di voci dotate che punta tutto sullo tecnica (voto 8). Vincono Alex e Sissi per i giudici. La seconda sfida vede in scena il guanto di sfida voluto dalla Celentano, che schiera in una prova sugli stili latino e neoclassico, il latinista Leonardo e il ballerino classico Michele, che eseguono la prova originale su richiesta della loro maestra (voto: 8), contro l’agile latinista Nunzio e l’hip hop dancer Christian (voto: 10), pupilli di Raimondo Todaro, che invece si esibiscono in una rivisitazione stilizzata della prova, con tanto di hip-hop moves ad alto rischio di “Chri”, ormai icona pop del serale. La terza prova vede Carola, pupilla di Alessandra Celentano e ballerina classica che si improvvisa in danza moderna sulle note di Pump it dei Black eyed peace (voto: 7) , schierata contro Aisha sulle note di Christina Aguilera, dove l’anima black di Amici 2022 riesce a rendere suo l’interprete riproposta (voto: 8 e mezzo). Vince Aisha e la prima manche è un punto dei Todaro-Cuccarini. A rischio eliminazione finiscono Luigi in un assolo in Muro (voto: 8), Leonardo in un assolo di latino su Espana Cani (voto: 8) e Calma in assolo sull’inedito Routine (ricorda il cantautorato dei grandi autori, come Gianluca Grignani, voto: 9). Il primo eliminato è Calma e il mentore Rudy Zerbi lo esorta a continuare a coltivare il suo essere più unico che raro, dopo la polemica sollevatasi per il rifiuto del cantante alla sua assegnazione de La paranza.

Christian eliminato da Amici 2022/ "Hai smesso di ballare", il rimprovero di Maria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Per la seconda manche del rinnovato serale di Amici 2022, i Todaro-Cuccarini sfidano i Zerbi-Celentano ancora una volta e la prima prova vede in scena il guanto di sfida che schiera Nunzio e Serena vs. Carola e Leonardo (voto: 7) in un paso doble latinista e vincono Nunzio e Serena (voto: 8). La seconda prova schiera LDA sulle note di Vorrei dei Lunapop (voto: 10) vs. una corale dei Cucca-Toda e vince la corale nonostante l’endorsement del giudice Stash per il figlio di Gigi D’Alessio: “Sei il pop puro”. La terza prova schiera Christian con il suo inconfondibile hip-hop sulle note di 24k Magic di Bruno Mars (voto alla resurrezione di “Chri”: 10) vs. Luigi in un’esibizione toccante sulle note di Un tempo piccolo di Franco Califano (voto: 10), vince Luigi e della squadra perdente Toda-Cucca, va al ballottaggio Christian con Stand by me (voto: 8), Nunzio con Po una cabeza (voto: 8) e Alex con I won’t let you go (voto: 8) : va a rischio eliminazione Christian.

Pettinelli Vs Zerbi: "Sta cacciando le palle? Era ora dopo mesi"/ "Un rincitrullito!"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Christian risorge e Maria De Filippi lo benedice ad Amici 2022

Per la terza ed ultima manche del serale targato Amici 2022, la squadra Zerbi-Celentano sfida la squadra capeggiata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Va in scena il guanto- prof che vede i professori esibirsi in una prova sulle sigle da telefilm e vincono i Toda-Cucca. La prima gara si apre con il guanto di sfida che vede Zerbi schierare il pupillo Luigi Strangis contro Crytical in una prova medley sulle ballad: il risultato è che Luigi è valorizzato dal guanto (voto: 8) e Crytical suona stonato perché è un rapper e l’intonazione non è il suo forte. Rudy annulla la prova e i due sfidanti sono a onor del vero dei “non classificati” per la manifesta iniquità della prova. La seconda prova vede Michele schierato con una esibizione in Fiamme di Parigi (voto: 8) contro Albe e Crytical in un duetto su Stay (voto 7). Vince Michele. La terza prova vede LDA esibirsi sulle note di Una direzione giusta (voto: 8) , schierato contro Dario in La casa Azul (voto: 8). Vince LDA e della squadra perdente Petti-Pepa finiscono a rischio Albe, Crytical e John Erik: al ballottaggio finale va Crytical.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Al ballottaggio per il secondo eliminato del rinnovato serale di Amici 2022, Crytical e Christian si esibiscono in una sfida all’ultimo sangue, dove va in scena la resurrezione di Christian Stefanelli, ballerino di hip-hop reduce da una crisi personale e artistica partita con il ritiro dalla scuola per infortunio dell’amico per la pelle, Mattia. Crytical canta Casa mia e La mia ragazza è magica (voto: 7) e Christian rinasce a colpi di modern beat sulle note di Ego e L’inverno dei fiori (voto: 10). A benedire la rinascita di Christian è Maria De Filippi, con la conduttrice che così incalza il ballerino reduce dalla minaccia di un ritiro dal talent: “Hai ballato bene o no? ” . “Sono stato bene”, è l’aforisma della rinascita di “Chri” ad Amici 2022. I due sfidanti tornano in casetta dove ha avuto inizio il loro percorso nella scuola, per il verdetto sul ballottaggio finale, e la conduttrice a malincuore dichiara Christian come quarto eliminato dal serale di Amici 2022: “Mi dispiace che sei venuto fuori solo adesso”. “Io mi sono ritrovato, non ho più rimpianti”, è la vittoria morale di Christian Stefanelli targata Amici 2022.

La reazione social al secondo serale di Amici 2022

Rispetto alle due eliminazioni decretatesi al secondo serale di Amici 2022, di Calma e Christian Stefanelli, si registrano tra le reazioni social più disparate, perlopiù di sostegno per i diretti interessati.

“Veramente un ragazzo educato. Con Calma speriamo che abbia successo IHIHIH”, si legge tra i commenti rivolti al cantautore outsider del talent dalla voce graffiata, Calma, e poi ancora: “Mi dispiace tantissimo, lui è super bravo e spero che continui a cantare”. “Sto piangendo, il mio cuore in questo momento”, si legge, poi, tra i commenti social destinati a Christian e la sua resurrezione targata Amici 2022, e poi ancora: “Ma come si fa”; “Lo spoiler era sbagliato…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)













© RIPRODUZIONE RISERVATA