Eliminati Amici 2023 e pagelle seconda puntata serale/ Alessio e Angelina primi della classe

Amici 2023 di Maria De Filippi, Angelina Mango brilla di luce propria e Alessio Cavaliere sorprende: le Pagelle de Il sussidiario.net

La seconda puntata serale di Amici 2023 decreta due nuovi eliminati e due primi della classe, quali Angelina Mango e Alessio Cavaliere, una nel circuito canto e l’altro nel circuito ballo. E se le eliminazioni sono decretate dai giudici, quella dei numeri “primi” é la sensazione a caldo che si rileva per l’occhio pubblico, anche relativamente al gradimento social, nelle pagelle de Il sussidiario.net.

Ad aprire la seconda puntata serale di Amici 2023, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity é Cricca: puntata sottotono per il cantautore allievo di Lorella Cuccarini, il che emerge in particolare al duetto di Hello con la compagna di canto Angelina Mango, nella squadra capeggiata da Emanuel Lo con la più amata dagli italiani. Se Angelina sa brillare di luce propria, anche in un sound International, Cricca invece subisce il peso delle doti artistiche della figlia d’arte. Voto 4.

Angelina Mango si riconferma una garanzia nel canto. Ben al di là del peso dell’etichetta di “raccomandata”, che le si affibbia per il fatto di essere una “figlia d’arte” di Laura Valente e il compianto Pino Mango, la cantautrice allieva di Lorella Cuccarini si palesa una grande artista, a tutto tondo. Oltre a brillare quando é messa alla prova in una cover di musica dal sound International, si consacra come la prima della classe anche nel cantautorato. Accade quando presenta il nuovo singolo, la ballad Mani vuote, il pezzo maturo che scriveva all’età di 17 anni quando prematuramente la vita la chiamava ad una grande prova, quella di una crescita a fronte di una serie di addii inaspettati. Tra tecnica nel canto e nell’intenzione e interpretazione vocale la figlia d’arte sbaraglia la concorrenza nel canto: se gli altri si sentono fortemente messi in competizione con lei, per l’artista non esiste competizione se non con se stessa, quando é alla continua ricerca della migliore parte di sé. Voto 10 e lode.

Aaron Cenere, allievo di Rudy Zerbi nella squadra capeggiata da Rudy Zerbi & Alessandra Celentano, é indubbiamente uno dei cantautori candidati alla finale di Amici 2023. Anche se al confronto con Angelina Mango, nella comparata sulla black music, la figlia d’arte si palesa avanti e distante anni luce da lui. Ben oltre la vittoria che gli riservano i due terzi della giuria, con Cristiano Malgioglio che dà il punto alla figlia d’arte e Michele Bravi e Giuseppe Giofré favoriscono lui, al termine della sfida che lo vede eseguire la prova cover I feel good contro la prova Black Sweet home Chicago della Mango. Voto 6.

Ramon Agnelli, allievo di Alessandra Celentano nei Zerbi & Cele, si riconferma una garanzia nella danza classica, rispetto alla categoria di appartenenza e in quanto ballerino classico. Tuttavia, chiamato da Emanuel Lo al confronto con Samuele Segreto a prova di hip hop, Agnelli si palesa in forte difficoltà. Tanto che insieme alla maestra e nipote del Molleggiato Alessandra Celentano i due contestano ai giurati la prova, ritenendola iniqua. Si rileva una marcata mancanza di versatilità del ballerino, quando é chiamato a mettersi in discussione in altri stili che non siano il suo: si esibisce nel guanto che la maestra accetta “con coraggio” e sulle note di Let’s Get it Started si rivela acerbo e incompleto. Voto 5.

Samuele Segreto, diversamente da Ramon Agnelli, si palesa uno dei ballerini più versatili nell’edizione corrente di Amici 2023. Che l’allievo di Emanuel Lo nella squadra dei CuccaLo sia destinato al titolo di finalista non si direbbe un’ipotesi azzardata. Il meglio di sé c’è lo sfodera, quando é chiamato dalla Celentano ad una variazione di classico nel Corsaro e lui non si tira indietro. E, sulle note di Alba di Ultimo, al secondo serale di Amici 2023 ci regala un’altra espressione modern di sé. Voto: 9.

Isobel Fetiye Kinnear può dirsi la rivelazione nel ballo, della classe dei concorrenti di Amici 2023. La giovane ballerina spicca sia in un assolo sulle note di Disperato che in un paso doble con il compagno di squadra Gianmarco Petrelli, nei Zerbi & Cele, sulle note di Dancing in the Moonlight. Voto: 10.

Gianmarco Petrelli, altro allieva di Alessandra Celentano nella squadra Zerbi & Cele, esce di scena da secondo eliminato dopo Piccolo G al secondo serale di Amici 2023. Si tratta dell’epilogo infelice della peggiore settimana trascorsa al talent, per il ballerino, sotto il peso dell’eliminazione di Megan Ria avvenuta al primo serale. Dopo il penultimo posto conseguito nella classifica stilata da Anbeta Toromani per la rinnovata gara di ballo, il ballerino si palesa sottotono, soprattutto nel passo a due con Isobel. Voto 3.

Maddalena Svevi, allieva di Emanuel Lo nei CuccaLo, può dirsi una dei ballerini più completi di Amici 2023 e tra i candidati alla finale del talent show, per staging e tecnica nel ballo. Lo dimostra prestandosi all’esibizione sulle note di Chandelier. Anche se al confronto con Isobel Fetiye Kinnear sembra mancare di grinta, carisma e dinamismo nel movimento. Voto: 7.

Tra i migliori talenti, anche Piccolo G é eliminato ad Amici 2023

Mattia Zenzola, allievo di Raimondo Todaro nella squadra che quest’ultimo capeggia con Arisa, si reinventa ancora. Appurato che sia un latinista valido, il biondo torna a sorprendere, fan e non. Lo fa abbandonandosi alla passione di un tango travolgente in coppia con la professionista assistente della squadra, Benedetta Vari, sulle note di Epoca, e in un passo a due di modern in coppia con Alessio Cavaliere, suo compagno di squadra. VOTO 9.

Alessio Cavaliere, uno degli ultimi arrivati tra i concorrenti new entries di Amici 2023, é il principale candidato alla vittoria del circuito ballo. Ben oltre la categoria che lo rappresenta, da ballerino di hip hop si dimostra un talento versatile e dinamico e si direbbe vicino all’upgrade di professionista per staging e tecnica. A farlo brillare é il passo a due con Mattia Zenzola, sulle note di Everybody needs somebody to love. Voto: 10 e lode.

Federica Andreani é il cuore per antonomasia, nel canto, o almeno a detta della insegnante di canto, Arisa, nei TodArisa. Insieme a Wax, altro pupillo di Arisa, però, i due si dicono sottotono nel duetto sulle note di Without you. La cantante e il cantautore sembrano cantare palesemente benecifiati da qualche effetto di manipolazione dell’audio, come quello dell’autotune. Il duetto non convince. Voto ad ex aequo: 5.

Piccolo G, allievo di Rudy Zerbi nei Zerbi & Cele, é il primo eliminato decretato dai giudici, un risultato piuttosto discutibile. Quando il giovane può dirsi il migliore cantautore di Amici 2023, per versatilità nei vari stili musicali, scrittura creativa, intenzione e interpretazione vocale, anche a detta del sentiment social. Esce di scena nella sua puntata migliore, facendosi valere sia alla prova cover sulle note di Sotto casa che all’esibizione dei suoi singoli, É normale e Acquario. Voto: 9.











