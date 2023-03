Eliminati Amici 2023 e pagelle serale 1a puntata/ Aaron e Isobel brillano, Megan Ria e NDG fuori

Amici 22 serale 2023, la prima puntata consacra Isobel come “padrona della scena”

Si accende la competizione tra i talenti scoperti da Maria De Filippi e targata Amici 22 serale 2023, la cui la prima puntata vede brillare Aaron Cenere e Isobel Fetiye Kinnear, rispettivamente nelle categorie di appartenenza, canto e ballo. Sulla base del contenuto del rinnovato appuntamento TV del talent Mediaset, é ora possibile delineare una pagella a prima firma de Il Sussidiario.net. La stessa tiene conto dell’opinione dell’occhio pubblico, secondo il re degli indicatori dell’opinione pubblica, ossia quello rappresentato dalle interazioni social.

La puntata del via alla fase serale di Amici 22 si apre con le presentazioni dei giudici adibiti alle votazioni, il paroliere Cristiano Malgioglio, il ballerino ed ex Amici Giuseppe Giofré e il cantautore Michele Bravi. Sul conto della giuria, che registra un importante volume di consensi, ci si sarebbe aspettata almeno la presenza di una donna tra i giudici. E non é la sola assenza della quota rosa a deludere, per ciò che concerne la giuria. Relativamente alla prima puntata targata Amici 22 serale 2023, particolarmente contestata in quanto inaspettata nell’operato dei tre giudici é la decretazione degli eliminati, Megan Ria e NDG. La ballerina, per presenza scenica e costanza nell’impegno prestato negli studi della danza, e il cantautore, per il talento nel cantautorato, avrebbero potuto riservare grandi sorprese nel prosieguo del talent e sono da ritenersi sottovalutati al serale Amici 2023. Per cui il voto sintetico ai giudici é: 5; dovranno fare i conti con le contestazioni dei fandom dei due eliminati.

La prima puntata della gara dei talenti di Amici 22 vede contrapporsi tra loro le tre squadre competitor. La prima, capeggiata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, vede raggiungere il top -con il suo brillare di luce propria- nel ballo, la ballerina allieva nel ballo della Celentano, Isobel Fetiye Kinnear. Voto: 10 +; la “leonessa” ruggisce, aprendo la prima puntata del serale tra una versione dinamica e sensuale di Burlesque, sulle note di Welcome to Burlesque, e un travolgente guanto di sfida “Heels”, che la vede battere, a prova di sensualità e “tacchi 12 cm”, “la gattina” Maddalena Svevi.

Ad esibirsi subito dopo Isobel, é il presunto ex della ballerina e cantautore allievo di Arisa nel team che quest’ultima capeggia con Raimondo Todaro, Cricca. Il giovane apre il primo appuntamento di Amici 22 serale 2023 con una cover sulle note di Sorprendimi. Voto: 5, il cantautore vanta una voce cristallina, ma si palesa acerbo per staging e interpretazione e intenzione vocale sul palco.

Gianmarco Petrelli é il terzo ad esibirsi. E in una versione personale di I wanna be your slave dei Maneskin, il ballerino allievo di Alessandra Celentano nonché membro del team Cele & Zerbi, presenta di fatto se stesso sul palco. Voto: 6, buono il livello della tecnica nella danza in generale, ma non si rilevano progressi nello stile rappresentativo della categoria di appartenenza, l’hip hop.

Angelina Mango, cantautrice allieva di Lorella Cuccarini e membro che quest’ultima capeggia con Emanuel Lo, é una garanzia nel canto, per tecnica, staging e interpretazione senza alcuna sbavatura. É in grado di spaziare, regalando di sé una versione International sulle note di una cover di A case of you e al contempo una versione “neomelodica”, sulle note di 9 maggio di Liberato in lingua napoletana. Voto 9 e mezzo.

Maddalena Svevi, ballerina allieva di Emanuel Lo nel team CuccaLo, si conferma una dei ballerini più validi, tra i 14 concorrenti nella sfida di Amici 22, dal punto di vista della tecnica nella danza in generale. Anche se lei sembra non eccellere nella categoria di appartenenza modern. Un limite che emerge al guanto di sfida “Heels”, quando al confronto con Isobel Fetiye Kinnear, si lascia oscurare dalla “leonessa” per mancati dinamismo e sensualità nelle dance moves. Voto 6.

Megan Ria, ballerina allieva di Emanuel Lo nel team CuccaLo, é la prima dei due eliminati, del tutto inaspettati. L’occhio pubblico si sarebbe aspettato un percorso ad Amici 2023 più lungo, per lei. In primis per i meriti di assidui costanza e impegno alle lezioni di danza, presenza scenica e quindi staging, il sapere abitare la scena, qualità di cui lei svela i frutti in una delle ultime esibizioni al talent, sulle note di American Life. Questo, nonostante i mancati studi della danza, dovuti alle difficoltà economiche subite in famiglia. Tuttavia, attraverso il talent si aggiudica una borsa di studio, con la facoltà di frequentare un corso di danza intensivo e di cinque settimane, in una delle più prestigiose scuole per ballerini di New York, la Ailey School diretta da Alvin Ailey. Il mantra del Megan Power é quello di darci dentro, sempre e comunque: “Full out!” Voto: 8.

Aaron Cenere é una sorpresa travolgente, al serale di Amici 22

Aaron Cenere, cantautore allievo di Rudy Zerbi nel team Cele & Zerbi, brilla di luce propria al primo appuntamento di Amici 22. Tanto da depotenziare il diretto rivale, cantautore allievo di Arisa nei TodaArisa, al guanto di sfida sulle note di Torna a casa dei Maneskin. Spicca per tecnica nel canto con un’ottima intonazione e staging convincente. Aaron fa del palco il suo habitat e lo vive a pieno, per la prima volta ad Amici, battendo l’ansia da prestazione che lo attanaglia da sempre. Voto: 10. E al confronto voluto dalla cantante di Sincerità, a prova di padronanza scenica, Wax riempie il palco con il carisma, aldilà degli “effetti” tra cui il tanto contestato autotune che lo favorisce nell’intonazione, in una gara di canto come Amici. Voto: 7.

Mattia Zenzola, che al serale di Amici 22 é un ballerino allievo di Raimondo Todaro nel team TodArisa, può dirsi anche uno dei papabili candidati alla vittoria del talent, tra i 14 concorrenti in corsa al serale. Fortemente sostenuto dal web, in un assolo sulle note di Sex bomb, non a caso, si consacra come il ballerino più amato dall’occhio pubblico vivo e attivo online, facendo incetta di interazioni social. Ben oltre la critica subita dalla Celentano, che lo ritiene un po’ acerbo in fatto di sensualità al guanto di sfida che lo chiama contro Gianmarco Petrelli, si dimostra padrone della scena, complice la bellezza nell’aspetto fisico che tutti i ballerini gli invidierebbero. Dovrebbe però osare di più nel ballo, abbattendo il muro della timidezza, Voto: 8.

Ramon Agnelli, ballerino allievo di Alessandra Celentano nel team dei Cele & Zerbi, spicca per il notevole livello della tecnica nella danza. Un particolare che emerge al duetto e pas de deux eseguito sulle note di Mix sinfonia n°5 insieme alla “leonessa” Isobel Fetiye Kinnear. Tuttavia, non brilla in fatto di staging e carisma. Voto: 7 e mezzo.

Alla prima puntata di Amici 2023, c’é spazio anche per Piccolo G, allievo di Rudy Zerbi nel team Cele & Zerbi. Il cantautore delude le aspettative nel web, di fan e non, in particolare con la cover del singolo in corsa a Sanremo 2023, Splash, di Colapesce e Di Martino. Un’assegnazione del talentscout prof che non valorizzerebbe a dovere le qualità nel cantautorato del pupillo. Voto: 5 e mezzo.

Federica Andreani, finita a rischio eliminazione al termine della terza manche, al ballottaggio che la vede schierata contro NDG, Angelina Mango, ha una défaillance sul palco, l’ennesima. Si commuove eseguendo la cover su Tango di Tananai, outsider di Sanremo 2023. Ben oltre la commozione e il peso della voce rotta, riesce a riprendersi nella seconda metà della prova, risultando convincente e travolgente. Voto: 6.

Samuele Segreto, ballerino allievo di Emanuel Lo nel team ad Amici 22 capeggiato dai CuccaLo, si conferma tra i ballerini favoriti dal web non solo alla vittoria del circuito ballo ma anche al trionfo finale al talent. Particolarmente apprezzata dai fan é la performance di modern sulle note di Cenere di Lazza, outsider di Sanremo 2023. E batte “l’eterno vincitore” Mattia Zenzola, alla consuetudinaria gara TIM. Voto: 8.

NDG, secondo eliminato alla prima puntata del serale di Amici 2023, canta e incanta sfoderando tutte le sue qualità in un unico appuntamento TV e a grande sorpresa per l’occhio e orecchio pubblico. Il cantautore allievo di Lorella Cuccarini nel team capeggiato dai CuccaLo convince tra le diverse versioni di sé che sa donare al pubblico. Dall’inedito Voglio di più, che si candida all’elezione del tormentone dell’estate 2023, alla cover sulle note di Uptown funk di Bruno Mars, NDG avrebbe meritato di proseguire il serale. Voto: 8.

Alessio Cavaliere é invece il “grande assente”, della prima puntata targata Amici 22. L’allievo ballerino di Raimondo Todaro nel team dei TodArisa non viene schierato dal prof in nessuna tra le prove di danza previste nella sfida a squadre. Voto: non classificato.











