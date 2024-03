Eliminati Amici 2024 e pagelle secondo serale: Nicholas e Giovanni fuori!/ Marisol rischia

Pagelle Amici 2024 del secondo serale: il “ritorno” dei Cuccalo

S’infiamma la competizione di Amici 2024 con la seconda puntata che vede i Cuccalo tornare a primeggiare interrompendo in parte il predominio del team Zerbi-Celentano

Tra i tre giudici di Amici 2024 Cristiano Malgioglio fa la differenza in apertura con una performance di La vie en rose e il giudice é a dir poco iconico, rubando la scena ai colleghi Michele Bravi e Giuseppe Giofré. Voto al paroliere: 8.

Giovanni o Marisol, chi è stato eliminato ad Amici 2024/ Fuori il ballerino: “Ora pace con Nicholas”

Martina Giovannini: dei tredici concorrenti di Amici 2024, lei é la voce per antonomasia, per la quota cantanti in corsa; si esibisce sulle note di una cover di Imagine, battendo così un energico competitor Nicholas Borgogni. Voto: il suo é un inno alla pace, in tempi di Pasqua, 8.

Nicholas Borgogni é energico nella danza modern e non porta il punto contro Martina Giovannini. Sebbene il suo l’ex maestro Raimondo Todaro si “vendichi”cerchi di metterlo difficoltà penalizzandolo con un guanto di sfida pensato per valorizzare il latinista Giovanni Tesse sul flamenco, Nicholas affronta il guanto. Il giudice Giofré lo difende, accusando Todaro di voler vincere facile. “Una sandunga pazzesca” é il potenziale di Nicholas a detta del giudice Malgioglio che lo vede come il perfetto ruolo protagonista da ingaggiare nel nuovo video musicale a Miami. Arriva la proposta di lavoro eppure esce al termine della prima manche di sfida come primo eliminato.

GIOVANNI TESSE ELIMINATO AL SECONDO SERALE DI AMICI 2024/ "Contento perché battuto da una forte"

Per il primo eliminato di Amici 2024, Nicholas Borgogni, le sorprese non finiscono mai e arriva la borsa di studio da per la chance di un contratto di lavoro con una pregevole dance company. Giofré prevede un futuro roseo: “il successo lo avrai e gli elogi dei professionisti la dicono lunga”. Nicholas é un papabile nuovo ballerino professionista nel corpo di ballo del talent, il gesto dei professionisti del cast di Amici 2024 che lo hanno omaggiato è un potenziale indizio. Voto: 9 e mezzo, un finalista mancato.

Il secondo è eliminato alla seconda puntata serale di Amici 2024…

Giovanni Tesse: é chiamato al guanto di sfida nel flamenco su richiesta di Raimondo Todaro e presenta una buona padronanza scenica. Eppure non riesce ad a riscaldare gli animi dell’occhio pubblico di Amici 2024. É per mancanza di “sandunga”? Di sicuro nella fattispecie del caso manca la giusta dose di pathos. Il latinista si esibisce ad Amici 2024 anche in un paso doble sulle note di Cambia El Paso di Jennifer Lopez ma non batte la concorrenza del canto di Holden, finendo al ballottaggio finale per il secondo eliminato, che lo mette KO come pronosticato. Voto: 5.

Amici 23 Serale 2024, 2a puntata/ Diretta: eliminati Giovanni e Nicholas, Marisol salva per un soffio

Mida: ad Amici 2024 é difeso dai giudici che annullano il guanto di intonazione che lo vede schierato contro Martina su richiesta della maestra avversa Anna Pettinelli e si esibisce sulle note di una commovente cover di Chiamami ancora amore di Roberto Vecchione. Un dialogo ingenuo, che convince i giudici Cristiano Malgioglio e Michele Bravi, oltre i fedeli fan e non solo, tra gli utenti nel web. Voto: 7.

Gaia De Martino balla Canzone di Lucio Dalla e può dirsi la dolcezza in persona al cospetto di pubblico e critica. Tanto che tra i giudici Malgioglio la osanna ergendola a nuova latin pop star. Una futura velina di Striscia la notizia? Voto: 8.

Petit: esordisce nell’opening act della seconda manche che vede Lil Jolie e i Todarelli sfidarlo con i restanti Zerbi-Cele. La cover di Suavemente realizzata ad Amici 2024 con l’aggiunta di barre personali in francese é energizzante, tanto che il giudice Malgioglio si dichiara a lui: “ti amo”. Il cantautore ispirato al fenomeno global di Napoli sorprende poi interpretando un Medley di pezzi cult nel repertorio di Little Tony, che trascende l’accusa dell’orecchio pubblico malevolo nel web che lo taccia (come per la maggioranza del circuito canto ad Amici 2024 ) di ricorrere all’aiuto di effetti musicali come il riverbero. Il prodotto finale generato dal suono della voce é, tuttavia, credibile e musicale. Voto: 8 e mezzo.

Lil Jolie presenzia ad Amici 2024, in puntata, nonostante sia colpita da una bronchite. Non batte Petit con la cover intimista di E non finisce mica il cielo. Non é ancora giunto il momento della sua serata. Voto: 4.

Dustin Taylor é il papabile vincitore del circuito ballo e vincitore assoluto di Amici 2024. La maestra Alessandra Celentano lo difende dall’avverso collega Raimondo Todaro che sfida il pupillo in un guanto contro Giovanni Tesse, prova per lei iniqua: “Dustin non ha mai studiato tango e tu sei un finto buono” a valorizzare Giovanni in generi affini al suo di latino, facendolo passare per un performer versatile. Il pubblico lo vota come al miglior allievo nella classifica dei preferito, ma può dare di più. Voto: 8.

Holden: esordisce con la performance più rappresentativa in una cover di Heaven, alla seconda manche, dove si impone come il possibile membro di una band internazionale del calibro di Take That, Blue e One Direction. Il timbro riconoscibile ha un sound very British che batte il latinista Giovanni. In una cover eseguita con riconoscibilità magistrale sulle note di Fai rumore, il cantautore scoperto da Rudy Zerbi può dirsi una grande scoperta nell’interpretazione. Voto: 10.

Marisol si salva per un pelo, al serale di Amici 2024

Al Guanto prof. nel mezzo della puntata serale di Amici 2024, sul latino, Cuccalo aprono alla crisi dei team avversari Todarelli e Zerbi-Cele, con un Medley di danza latin al guanto spagnoleggiante. I professori più fighi si guadagnano così un voto in pagella, vincendo la prova su votazione dei giudici: 8 e mezzo.

Tra le insufficienze più gravi alla votazione di 4 si attestano la performance di danza modern di Lucia Ferrari, per una timida presenza scenica al ballottaggio contro Nicholas per il primo eliminato. Stesso voto spetta poi a Sarah Toscano, che non regala il brivido felino sperato nell’interpretazione dell’esibizione più rappresentativa di “abcdefu”, seguita poi da Sofia Cagnetti, nella performance che la penalizza rendendolo monoespressiva nei passi di New York New York New York.

E il Ballottaggio finale per la decretazione del secondo eliminato, al termine della terza manche del serale di Amici 2024 in onda il 30 aprile 2024, vede infine salvarsi tra i nominati Holden. Si salva poi Dustin Taylor e Marisol Castellanos, ancora mai schierata dalla Celentano, finisce al ballottaggio eliminatorio contro Giovanni Tesse.

A vincere con un’ottima esibizione sulle note di Biagio Antonacci è Marisol Castellanos (voto: 9) riducendo così Giovanni Tesse al ruolo di secondo eliminato di Amici 2024 della secondo serale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA