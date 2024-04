Eliminati Amici 2024 e pagelle terzo serale: Lucia KO e Sofia graziata/ La disfatta dei Cuccalo

Amici 2024 di Maria De Filippi: Cuccalo perdono una ballerina tra Lucia e Sofia, alla terza puntata serale

La terza puntata del serale di Amici 2024 rinnova la sfida a tre squadre tra i talenti scoperti da Maria De Filippi, nelle infuocate pagelle a prima firma Il sussidiario.net, con la disfatta dei Cuccalo e lo scontro eliminatorio di Lucia e Sofia tra i protagonisti.

Mida: ai nastri di partenza é chiamato al guanto di sfida sull’intonazione al netto dell’uso dell’autotune, come su richiesta della maestra avversa Anna Pettinelli, schierato contro l’allieva di quest’ultima, Martina Giovannini. Il guanto di sfida é annullato per iniquità sentenziata dai giudici, in particolare Michele Bravi che ad Amici 2024 dà il pieno consenso all’uso degli effetti musicali ritenendoli parte integrante dell’arte creativa. Canta Papaya schierato contro Lil Jolie e il cantautore dà voce alla cifra stilistica rap, con tanto di percettibile spudorato abuso di autotune. Perde la sfida contro Martina ad Amici 2024. Al ballottaggio che precede la sfida per la decretazione dell’eliminato, si salva esibendosi in modo travolgente sulle note di Rossofuoco, il singolo certificato disco di platino FIMI/Gfk, tra gli applausi scroscianti dei presenti in studio. Voto: 8, é un performer ad Amici 2024.

Lil Jolie: é schierata dalla maestra Anna Pettinelli al guanto di sfida di Amici 2024 contro Sarah Toscano, sulle note di Quando finisce un amore. La performance ad Amici dà voce ad una inedita sfumatura del colore timbrico, ma timida é l’interpretazione. Eppure la giuria la dà per vincente. Passa a schierarsi in una cover di Maledetta primavera e l’esibizione é al di sotto delle aspettative, dall’interpretazione tiepida, perché troppo fedele alla composizione del brano originale. Alla sfida contro Gaia De Martino al ballottaggio di rischio ritrova la sua cifra stilistica di interprete mistery-drill-pop ed é convincente, si salva. Voto: 6.

Sarah Toscano: ad Amici 2024 é chiamata al guanto di sfida voluto dalla maestra avversa Anna Pettinelli contro l’allieva Lil Jolie su Quando finisce un amore. Per la Pettinelli é una Wannabe popstar con delle moine nello staging da “lolita da 3.0.”. Al confronto contro Lil ha un inizio coinvolgente, per poi accusare un problema tecnico e giungere allo stop non riuscendo ad ascoltare la base. Riparte con rinnovata intensità vocale e si blocca per la seconda volta di fila: “ho problemi nell’in-ear, sento tutto strano”. La performance riprende per la terza volta di fila e la voce sembra sposarsi bene con i lyrics della canzone originale, la cover é ben riuscita nella sua dolcezza struggente, anche se la giuria premia Lil. Al meglio del suo potenziale di icona Pop canta la cover di Click Boom di Rose Villain e può dirsi a dir poco sottovalutata ad Amici 2024. Voto: 9.

Martina Giovannini: ad Amici 2024 é schierata contro Mida in una cover sulle note di Chandelier di Sia e la voce assume un colore ispirato al pop d’oltreoceano. É The Voice di Amici 2024, anche se la sua pecca resta lo staging, come rimarca il giudice Cristiano Malgioglio: “Devi osare! Devi cambiare immagine! Perché sei stupenda”. Vince la sfida. Schierata al duello contro Dustin Taylor, poi, canta Due vite di Marco Mengoni un una cover a dir poco emozionata, é emozionante con un timbro vocale sincero e leggero che rende soul la canzone originale. “Brano difficilissimo e tu lo hai interpretato perfettamente”, é l’elogio di Malgioglio, ma la prova é annullata per ex aequo. Nel complesso può dare di più, ma non é questione di style casomai é un affaire di stile: sta a lei la ricerca dell’identità. Voto: 6 e mezzo.

Sofia Cagnetti: alla terza puntata serale di Amici 2024 si esibisce in esordio in un passo a due timido sulle note di Simili di Laura Pausini, al ballottaggio per la nomination allo scontro per l’eliminata. Si salva poi al ballottaggio eliminatorio contro Lucia Ferrari, complice la crisi dell’italo-americana, che é in lacrime tutta la puntata per effetto del peso della competizione. Il sentiment generale dell’occhio pubblico, sulla scia di una polemica in corso nel web, é che sia confermata al quarto serale seppur non meritando l’upgrade, o almeno non al posto di Lucia. Ma il coraggio unitamente alla determinazione mostrati sul palco alla fine ripagano, nonostante il risultato nelle pagelle. Voto: 5.

Lucia Ferrari: esordisce in prima serata ad Amici 2024 al ballottaggio per la nomination allo scontro per l’eliminata, con una choreo sulle note di Where have you been di Rihanna, dove la crisi personale e artistica sembra trasformarla in una rinascita come per la fenice. L’italo-americano é una dance force. Al ballottaggio eliminatorio finale contro Sofia Cagnetti la sua esibizione é fisica e mentale, nel sentiment in balia di una crisi personale e artistica sulle note di Listen di Beyoncé. É una vera backup dancer. L’italo americana é peró ridotta in lacrime al confronto contro Sofia; sembra che la competizione di Amici le abbia disintegrato l’autostima. Lucia é l’eliminata al cospetto dei giudici ma riceve la proposta di una borsa di formazione di avviamento al lavoro nella dance Company sita in Canada, Pro-Arte Dance: é il videomessaggio del coreografo Christian Cellini a consolarla in vista di un futuro roseo, tra le pagelle. Voto: 8, finalista mancata, la ricorderemo al top della forma nella choreo su Hold It against me di Britney Spears ad Amici 2024.

Petit: dà inizio alla sua performance al terzo serale di Amici 2024 schierato contro Gaia De Martino in una cover sulle note del brano popolare su TikTok, Malatia di Ciccio Merolla. Rende spagnoleggiante il tormentone partenopeo ispirato al latin-pop d’oltreoceano. “Stai diventando una grande presenza” é non a caso l’elogio del giudice Michele Bravi. Voto: 9.

Gaia De Martino: esordisce ad Amici 2024 ballando sulle note di Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia, in un assolo intimista. Dopodiché é più timida nell’esibizione al ballottaggio contro Lil Jolie al rischio nomination per la sfida eliminatoria ad Amici. Ma si salva per un pelo, tra le pagelle. Voto: 4.

Dustin Taylor: esordisce sul palco con un assolo sulle note di Justin Timberlake, nel brano Like I love you, imponendosi come un backup dancer da tour di una vera popstar di fama internazionale. É un possibile ballerino professionista nel corpo di ballo ad Amici 2024. Voto tra le pagelle: 9 e mezzo.

Holden: dà inizio alla sua performance del terzo serale di Amici 2024 dando vita ad un duetto con Petit sulle note di Tango. Una cover di coppia ben riuscita tra le pagelle, in quanto fedele al sentiment pop dell’originale a prima firma di Tananai. “Dimensione vocale e incastro tra le voci molto bello” sentenzia il giudice Michele Bravi e la prova vede il suo pop cantautorale schierato contro Lil Jolie. Il duetto é vincente per la sentenza dei giudici: “un babà alla crema venezuelano”, é in particolare il giudizio di Cristiano Malgioglio sul duetto ben riuscito ed emozionante. Voto: 9, si esibisce troppo poco, colpa dei caposquadra della formazione più vincente, Zerbi-Cele.

Marisol Castellanos: tra le pagelle nell’esibizione più rappresentativa esegue un assolo ad alto tasso di seduzione in Big Spender, ispirato al Moulin Rouge. É una papabile nuova velina di Striscia la notizia e al contempo può dirsi impeccabile nello staging in generale, come una ballerina professionista nel corpo di ballo ad Amici 2024. Voto: 10 e lode, habemus la preannunciata vincitrice del circuito ballo!











