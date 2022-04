Eliminati Amici 21 quinto serale 2022 e pagelle/ LDA si gioca Bandana, Albe sorprende…

Amici 21, LDA e Albe aprono il quinto serale con il duello: le pagelle

Il 16 aprile 2022 su Canale 5 va in onda il nuovo nonché quinto serale di Amici 21, che alla prima manche vede il team capitanato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini dare il calcio d’inizio della competizione sfidando il team capeggiato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La prima prova schiera Albe con la cover di Cosa resterà degli anni ’80 di Raf dedicata alla Terra e alla questione ambientale dell’inquinamento (Voto: 10, barre profonde, sentite e convincenti e il tema è commovente), contro LDA e la cover intimista di Ligabue sulle note di Niente paura (Voto: 9, barre sentite, emozionanti e romantiche, l’interpretazione resta il suo cavallo di battaglia). La seconda sfida del serale Amici 2022 schiera Dario Schirone (Voto: 10, interpretazione travolgente e spiccata versatilità nei vari stili) contro Michele Esposito (voto: 8, ottima preparazione tecnica classica) nel guanto di sfida sulla versatilità, sulle note del medley Sorry di Madonna, L’essenziale di Marco Mengoni e Cry me a river di Justin Timberlake. La terza prova ad Amici 21 schiera Dario Schirone in un assolo di modern sulle note di Rhythm nation (voto: 10, Dario è un portento nel modern), contro Luigi Strangis e la cover sulle note de L’ombelico del mondo di Jovanotti (Voto: 9, interpretazione travolgente). A vincere la prima manche del serale di Amici 2022 è il team Cele-Zerbi e a rischio eliminazione, al ballottaggio, finiscono Albe con l’inedito Giravolte (voto: 8, Albe è a fuoco) e Dario che esegue un assolo su Titanium (voto: 8, insieme ad Albe, Dario è a fuoco). I concorrenti ammessi al serale di Amici 21 si abbandonano alle lacrime, al pensiero che debbano uscire anche al quinto serale consecutivo due talenti, ma Maria De Filippi annuncia ai ragazzi che la puntata prevede una sola eliminazione. A finire al ballottaggio per il primo eliminato, è Dario.

La seconda manche del serale di Amici 21 vede il team Cele-Zerbi sfidare la squadra capeggiata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. La prima manche schiera Luigi Strangis con la cover di Un’emozione da poco (voto 7 e mezzo, interpretazione convincente, ma ci saremmo aspettati delle barre) contro il samba di Nunzio Stancampiano sulle note di Rythm is magic (voto: 9, Nunzio è il fuoco del talent). La seconda prova schiera LDA in un assolo sulle note di Mix Alan Sorrenti (voto: 8, interpretazione impeccabile, anche se le assegnazioni di Rudy Zerbi non sorprendono e deludono molti fan di LDA) contro la ballerina Serena Carella che accompagna il cantante Alex sulle note di Amati sempre (voto: 7 e mezzo, bella alchimia). La terza prova del serale di Amici 21 schiera il ballerino classico Michele Esposito con Il Corsaro (voto: 9, ottimo staging) contro il cantante Alex con Sono solo parole di Noemi (voto: 8, finalmente riesce ad essere a fuoco nell’interpretazione). Anche la seconda manche si chiude con la vittoria dei Cele-Zerbi e a rischio eliminazione finiscono Serena che balla Ciao Ciao de La rappresentante di lista (voto 7 e mezzo, l’interpretazione convince), Sissi che esegue l’inedito Dove sei (voto 7 e mezzo, bella voce) e Alex che si esibisce con l’inedito Senza chiedere permesso (voto 7 e mezzo, può curare l’interpretazione). A finire al ballottaggio per l’eliminazione è Serena. E’ poi la volta del guanto di sfida prof, Zerbi-Cele vs. Cucca-Todo (voto all’entertainment: 8).

La terza ed ultima manche di Amici 2022, Zerbi-Cele vs. Cucca-Todo, si apre con la prima sfida che vede Luigi Strangis con La pelle nera (voto: 8, ottima interpretazione) contro il latinista Nunzio Stancampiano eseguire un assolo di Cell Block Tango (voto: 9 , Nunzio is on fire!). La seconda sfida schiera LDA sulle note della cover di Tu vuò fà l’americano (voto: 9, finalmente un’assegnazione di Rudy Zerbi che valorizza il figlio di Gigi D’Alessio e il suo inscindibile rapporto con Napoli) contro Sissi con la cover di Vedrai Vedrai (voto 8 e mezzo, Sissi regala un tocco internazionale al suono del canto in italiano). La terza sfida del serale di Amici 21 vede il pas de deux di Carola e Michele sulle note di Bad Guy (voto: 8, fusione magica) sfidare il duetto Sissi e Alex sulle note di One (voto 7 e mezzo, una buona miscela di vocalità). A vincere la terza manche è il team Cucca-Todo e a finire a rischio eliminazione sono LDA che si gioca il papabile singolo tormentone dell’estate 2022, Bandana, Luigi e Carola. LDA inaspettatamente si salva con l’inedito, nonostante i numerosi punti della giuria mancati, e al ballottaggio per l’eliminazione va Carola.

Il ballottaggio finale per l’eliminazione da Amici 2022 è all’ultimo sangue e vede sfidarsi Carola e Dario. A vincere, secondo il verdetto annunciato da Maria De Filippi al termine dell’ultima sfida, è Dario, con la conseguente eliminazione al talent di Carola Puddu, che finisce in lacrime. A consolare la ballerina -nell’epilogo al cardiopalmo del quinto serale di Amici 21 – è l’interminabile abbraccio del flirt mancato, Luigi Strangis, il premio Marlù e una proposta di lavoro per il ruolo di ballerina, nello spettacolo Romeo e Giulietta in partenza al Teatro Olimpico di Roma.

Ospiti della puntata di Amici 2022 gli ex Dear Jack, nella nuova formazione dei Follya. A vincere la prova TIM della serata è a sorpresa Alex, il pupillo di Lorella Cuccarini.











