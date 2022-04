Eliminati Amici 21 quinto serale, sfide e ballottaggio/ Carola fuori, è polemica!

Amici 21, quinto serale: Carola eliminata, le votazioni dei 3 giudici

Quando ormai mancano pochi giorni al quinto serale di Amici 21, previsto per il 16 aprile 2022, le ultime anticipazioni tv del talent di Canale 5 -fornite da Amici news e Il vicolo delle news, sull’appuntamento tv in arrivo – delineano l’evoluzione delle tre manche, indicando i nomi degli eliminabili finiti al ballottaggio per il volere dei professori e l’eliminazione finale di Carola Puddu, stabilita dalla giuria.

Carola Amici 21/ Todaro la sfida, lei scoppia a piangere. La Celentano l'attacca

Ad aprire la competizione del quinto serale di Amici 21 è la prima manche, che vede il team con a capo Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contrapporsi alla squadra timonata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. La prima sfida vede il cantante LDA (Luca D’Alessio) sfidare invano il cantante Albe (Alberto La Malfa) e la prova è annullata. La seconda prova vede il ballerino Michele Esposito sfidare l’altro ballerino Dario Schirone e a vincere è il primo. La terza prova schiera il cantante Luigi Strangis contro il ballerino Dario Schirone e a vincere è il primo. Dario, pupillo di Veronica Peparini, è il concorrente a finire al ballottaggio per il primo eliminato.

Carola Puddu, Amici 21/ "Tra Albe e Crytical? Ecco chi preferisco..."

La seconda manche vede il team Zerbi-Celentano affrontare il team con a capo Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. La prima sfida vede il cantante Luigi Strangis battere il ballerino Nunzio Stancampiano. La seconda sfida vede la ballerina Serena Carella vincere contro LDA, in una collaborazione con il cantante Alex. La terza sfida vede il cantante Alex (Alessandro Rina) perdere contro Michele Esposito. Al ballottaggio per il primo eliminato finisce quindi Serena.

La terza manche è disputata tra i Cele-Zerbi e i Cucca-Todo. La prima sfida vede trionfare il cantante Luigi Strangis. La seconda sfida vede LDA perdere il confronto con Sissi (Silvia Cesana). La terza sfida vede i cantanti Sissi e Alex battere i ballerini Michele e Carola. Gli insegnanti Todaro e Cuccarini mettono a rischio Lda, Carola e Luigi e a finire al ballottaggio contro Dario è Carola.

Amici 21, Carola in lacrime "Non abituata alla competizione"/ Anbeta la rincuora

Il ballottaggio al quinto serale Amici 21 elimina Carola: è polemica

Secondo quanto riprende Il vicolo delle news, alla fine Carola si rivela essere l’eliminazione del quinto serale, il che intanto scatena la polemica web in corso sollevatasi sui social contro i 3 giudici adibiti alle votazioni per le eliminazioni al talent. Nello specifico, Stash Fiordispino, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia sono tacciati di aver impoverito la classe danza di Amici 21, decretando l’uscita di scena dal talent di una ballerina valida, del calibro di Carola. “E’ uno scherzo, vero?”, “Ho finito di guardare Amici”, “Stanno ancora dentro Nunzio, Serena e Albe…”, si legge tra le contestazioni social di chi grida all’ingiustizia subita da Carola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA