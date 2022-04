Eliminati Amici 21 sesto serale e pagelle/ LDA e Luigi incantano al guanto vs Sissi e Alex

Amici 21, LDA finisce al ballottaggio: il pubblico è dalla sua parte

Il sesto serale di Amici 21, in onda il 23 aprile 2022 su Canale 5, decreta l’eliminazione inaspettata di LDA, a smentita degli spoiler tv di Amici news e Il vicolo delle news. La prima manche della competizione a 3 squadre si apre con il team capeggiato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che sfida il team facente capo a Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Alla prima sfida LDA sulle note di Se bruciasse la città di Massimo Ranieri (voto 8, è quasi sempre il figlio d’arte ad aprire la sfida e l’esibizione è sempre sentita con il cuore; ma è polemica del fandom per le assegnazioni di Rudy Zerbi che non valorizzerebbero il talento del 19enne) si schiera contro Alex sulle note di Adore you di Harry Style (voto 7, l’assegnazione è interessante, bella voce ma c’è bisogno di lavorare sull’interpretazione e lo staging). La seconda sfida di Amici 21 schiera Michele Esposito in una choreo di Puttin’ on the ritz di Robbie Williams (voto 8, tecnica e presenza scenica) contro Nunzio Stancampiano in una performance sulle note di Objection tango di Shakira (voto 9, è ovazione del pubblico per il performer Nunzio). La terza sfida è il guanto che schiera LDA e Luigi (voto 10, duetto sentito e virale nel web, anche se la prova è iniqua in quanto a favore del team che lo lancia, Cucca-Todo) contro Alex e Sissi (voto 8, buona fusione delle voci, bisogna lavorare sull’interpretazione) sulle note di Se piovesse il tuo nome di Elisa. La prima manche viene vinta dai Cucca-Todo e a finire a rischio ballottaggio finale sono Michele che balla Don Quixote III Atto (voto 8), LDA che presenta l’inedito che strizza l’occhio ai tormentoni dell’estate, Bandana (voto 9) e Luigi che esegue l’inedito Tienimi stretti (voto 8), e i 3 giudici confermano da eliminabile LDA… Ma il web muove una polemica contro il talent: Amici 21 è tacciato di dare poco spazio al 19enne, record di stream su Spotify Italia, e di favorire altri talenti come ad esempio le coppie, Serena e Albe e Sissi e Dario per dinamiche tv.

La seconda manche di Amici 21 vede i Cucca-Todo sfidare i Cele-Zerbi e la prima sfida schiera Alex con Urlo e non mi senti di Alessandra Amoroso (voto 7, voce cristallina, ma che deve migliorarsi nell’interpretazione) contro Luigi con Bella senz’anima di Riccardo Cocciante (voto 7 e mezzo, una buona cover nel complesso). La seconda sfida schiera Serena e Nunzio in un modern Casa Vianello e Senza fine (voto 8, bell’alchimia) contro Michele in Strenght of a thousand men (voto 8, esibizione pulita). La terza sfida schiera l’assolo di Serena con Le cose che non dico (voto 8, giusta l’interpretazione) contro Alex con il singolo Senza chiedere permesso (voto 7 e mezzo, si attende un inedito sbarazzino). La seconda manche segna la vittoria dei Cele-Zerbi e a finire a rischio ballottaggio sono Alex, Serena e Nunzio e i giudici confermano da eliminabile Nunzio.

La terza manche, dopo il guanto prof che schiera i prof Cucca-Todo vs. i prof Cele-Zerbi, vede i Cele-Zerbi sfidare il team capeggiato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. La prima sfida è un guanto che schiera Michele (voto 8, grande tecnica) contro Dario (voto 8, per stile e interpretazione) in un assolo di danza sulle note di Your Song di Elton John. La seconda sfida di Amici 21 schiera Michele in Soda pop (voto 7 e mezzo) contro Albe e Dario in Il gatto e la volpe (voto 7). La terza sfida schiera Luigi in un assolo di canto con la chitarra su You can leave your hat on contro Dario in un assolo di ballo in Piazza Grande. La terza manche viene vinta dai Zerbi-Cele, che mandano a rischio Albe con Millevoci (voto 8, bell’inedito, certificato oro da Fimi) e Dario che balla Some nigts di Fun (voto 7) , e i giudici salvano quest’ultimo. Dario finisce quindi al ballottaggio con LDA e Nunzio.

Al ballottaggio finale per l’eliminazione al sesto serale di Amici 21, Nunzio esegue Jolie coquine (voto 8), LDA esegue l’inedito Scusa (voto 9 e mezzo, l’emozione è tangibile e in studio i fan gli dedicano cartelloni, grida e applausi di supporto). Al secondo giro Nunzio balla Bella ciao (voto 8), LDA canta la cover di Caruso che lo commuove (voto 8) e Dario balla Another day of sun di La la land (voto 7). La giuria salva Dario. E il ballottaggio finale al terzo giro schiera LDA con la cover di Ma il cielo è sempre più blu (voto 7, l’assegnazione di Rudy Zerbi viene contestata dal fandom del 19enne, in quanto ritenuta non indicata a valorizzare il talento vocale del figlio d’arte) contro Nunzio che si trasforma in Ricky Martin in una choreo di latino sulle note de La copa de mi vida (voto 9, Nunzio è un animale da palco). La giuria di Amici 21 elimina LDA e il verdetto infiamma la polemica del momento. A vincere il contest Oreo challenge è Luigi, il premio Tim va a Sissi e il premio Marlù, del valore di 7mila euro, va al decimo eliminato di Amici 21, LDA.

