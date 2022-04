Eliminati Amici 21 sesto serale, sfide e ballottaggio/ Nunzio fuori, LDA si salva

Amici 21, il ballottaggio finale del sesto serale è LDA vs Nunzio

Il sesto serale di Amici 21, atteso per il 23 aprile 2022 su Canale 5, così come si rileva dalle relative anticipazioni tv fornite da Amici news, prevede una sola eliminazione -come accaduto al quinto serale del talent. A finire a rischio al ballottaggio finale per l’eliminazione del sesto serale sono Nunzio Stancampiano e LDA.

A dare il calcio d’inizio alla competizione tra le tre squadre competitor è il team capeggiato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, che alla prima manche sfida il team capeggiato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi:

alla prima sfida, Alex (Alessandro Rina) affronta LDA (Luca D’Alessio) e il punto della giuria va ad Alex;

alla seconda sfida Michele Esposito affronta Nunzio Stancampiano e il punto della giuria va a Michele;

alla terza sfida Sissi (Silvia Cesana) affronta con Alex, Luigi Strangis e LDA, al guanto di sfida e il punto della giuria va a Sissi e Alex.

A finire a rischio eliminazione ad Amici 21, e quindi al ballottaggio, sono i componenti della squadra perdente capitanata dai Cele-Zerbi, Luigi, LDA e Michele: la giuria, composta da Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, salva Luigi e Michele, lasciando a rischio, al ballottaggio finale per l’eliminazione il figlio di Gigi D’Alessio.

Alla seconda manche si sfidano le stesse squadre, i Cucca-Todo e i Cele-Zerbi:

alla prima sfida Alex affronta Luigi e il punto della giuria va a Luigi;

alla seconda sfida, Serena e Nunzio affrontano Michele e il punto della giuria va a Michele.

A finire a rischio eliminazione, e quindi al ballottaggio ddel serale di Amici 21, sono i componenti della squadra perdente capitanata dai Cucca-Todo, Nunzio, Serena ed Alex: i 3 giurati salvano Serena ed Alex e Nunzio resta a rischio al ballottaggio finale che lo schiera contro LDA.

Alla terza manche a sfidarsi è il team capeggiato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini contro il team Cele-Zerbi:

alla prima sfida, Dario affronta Michele al guanto di sfida e il punto della giuria va a Michele;

alla seconda sfida, Albe e Dario affrontano Michele e il punto va ad Albe e Dario;

alla terza sfida Dario affronta Luigi e il punto va a Luigi.

Della squadra perdente, i Pepa-Petti, finisce a rischio, quindi al ballottaggio con LDA e Nunzio, Dario, che viene salvato dalla giuria. Al ballottaggio per l’eliminazione restano poi LDA e Nunzio.

Il pubblico si divide al ballottaggio tra LDA e Nunzio ad Amici 21

Rispetto al ballottaggio finale di Amici 21, che vede contendersi il salvataggio al talent LDA e Nunzio Stancampiano, i telespettatori attivi via social muovono diverse contestazioni. Tra queste c’è la contestazione generale secondo cui i timonieri delle squadre competitor e i giurati del serale di Amici 21 avrebbero impoverito lo show mandando a rischio le due colonne portanti dell’intrattenimento dell’edizione in corso del talent. Tuttavia, in molti -tra gli internauti- tirano un respiro di sollievo per il salvataggio del cantante e record di stream di Amici 21, tra i vari commenti social che replicano allo spoiler di Amici news, secondo cui Nunzio lascia il talent e LDA si salva: “Tenetevi la noia, Nunzio e Lda forever”; “Nunzio ci mancherai ma sinceramente se i giudici avessero fatto finta di non vedere il talento di Luca per vedere le tue gambette muoversi o il tuo trash in casa sarebbe stata un ingiustizia sotto tutti i punti di vistam verso l’enorme talento di Luca”. E poi ancora si legge per il cantante record di stream: “Godo come un riccio appena nato da poche ore. Lda ti consiglio di cantare Napule è di Pino Daniele dalle prossime puntate, perché i napoletani e tutti noi avremmo fatto un’insurrezione dai quartieri spagnoli fino alla Tiburtina se fossi uscito”. Dall’altra parte c’è chi nel web piange l’uscita di Nunzio: “Aspetto sabato per avere la conferma….Nunzio era il vero allievo di Amici….talento…simpatia…personalità”.

Al momento, però, va detto che le anticipazioni tv riprese sulla base delle testimonianze del pubblico spettante del sesto serale di Amici 21, sono da verificarsi con la messa in onda dell’appuntamento tv serale tanto atteso.

io cosí per nunzio e per questo ballottaggio, però Lda è Lda sarebbe stato un shockante eliminarlo pic.twitter.com/m74cP5ICuH — ⓢ (@saraa_deluk) April 20, 2022

Nunzio ci mancherai ma sinceramente se i giudici avessero fatto finta di non vedere il talento di Luca per vedere le tue gambette muoversi o il tuo trash in casa sarebbe stata un ingiustizia sotto tutti i punti di vista verso l’enorme talento di Luca.#Amicispoiler pic.twitter.com/MfwLELQd2Y — ❤️‍🔥 (@heysonogreta) April 20, 2022

Sono triste, ma sono felice per Luca che meritava di restare pic.twitter.com/bK8XfnrEtk — Viktoriya Paskar (@paskar71) April 20, 2022













