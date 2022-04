Eliminati Amici 21 sesto serale, sfide e ballottaggio/ Nunzio vs Albe, è polemica!

Amici 2022, il ballottaggio finale del settimo serale è Nunzio vs Albe

Il settimo serale di Amici 21, atteso per il 30 aprile 2022 su Canale 5, così come si rileva dalle relative anticipazioni tv fornite da Amici news, prevede una sola eliminazione -come accaduto al quinto e al sesto serale del talent. A finire a rischio al ballottaggio finale per l’eliminazione del settimo serale sono Nunzio Stancampiano e Albe (Alberto La Malfa).

A dare il calcio d’inizio alla competizione tra le tre squadre di Amici 2022 è il team capeggiato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che alla prima manche sfida il team capeggiato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

alla prima sfida, Luigi Strangis affronta Nunzio e il punto della giuria va a Luigi;

alla seconda sfida Michele affronta Sissi e il punto della giuria va a Sissi;

alla terza sfida Luigi affronta Nunzio e il punto della giuria va a Luigi.

A finire a rischio eliminazione ad Amici 21, e quindi al ballottaggio, sono i componenti della squadra perdente capitanata dai Cucca-Todo, Alex (Alessandro Rina), Nunzio e Serena Carella: la giuria, composta da Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, salva Alex e Serena, lasciando a rischio, al ballottaggio finale per l’eliminazione il latinista Nunzio.

Nella seconda manche di Amici 2022 si sfidano i Cele-Zerbi e il team facente capo ad Anna Pettinelli e Veronica Peparini:

alla prima sfida Michele affronta Dario Schirone al guanto di sfida e il punto della giuria va a Michele;

alla seconda sfida, Luigi affronta Albe e il punto della giuria va ad Albe;

alla terza sfida, Luigi affronta Albe sul guanto di sfida e il punto della giuria va a Luigi.

A finire a rischio eliminazione, e quindi al ballottaggio del serale di Amici 21, è il componente della squadra perdente capitanata dai Petti-Pepa, Albe, indicato dai prof Cele-Zerbi.

Alla terza manche di Amici 2022 a sfidarsi è il team capeggiato dai Cele-Zerbi contro il team facente capo a Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro:

alla prima sfida, Luigi affronta Alex al guanto di sfida e il punto della giuria va a Luigi;

alla seconda sfida, Luigi affronta Serena e Alex e il punto della giuria va a Serena ed Alex ;

alla terza sfida Michele affronta Sissi e la prova è annullata, poi alla quarta sfida si ripete lo scontro tra loro e il punto della giuria va a Sissi

Della squadra perdente, i Cele-Zerbi, finisce a rischio, quindi al ballottaggio con Nunzio e Albe, Luigi, che viene salvato dalla giuria. Al ballottaggio per l’eliminazione restano poi Nunzio e Albe, in quanto i giudici salvano Luigi.

Il pubblico si divide al ballottaggio tra Albe e Nunzio ad Amici 21

Rispetto al ballottaggio finale di Amici 2022, che vede contendersi il salvataggio al talent Albe e Nunzio (ballottaggio pronosticato da Il sussidiario.net prima delle registrazioni del settimo serale di Amici 21), i telespettatori attivi via social muovono diverse contestazioni. Tra queste c’è la contestazione generale secondo cui i timonieri delle squadre competitor e i giurati del serale di Amici 21 avrebbero impoverito lo show mandando a rischio le due colonne portanti dell’intrattenimento dell’edizione in corso del talent, soprattutto alla luce dell’agilità nel ballo di Nunzio e la dote della scrittura creativa di Albe.

Rispetto al percorso intrapreso al serale di Amici 2022, Albe potrebbe salvarsi a discapito di Nunzio, dal momento che il latinista è reduce da diversi ballottaggi affrontati nei precedenti appuntamenti serali di Amici 21, che lo hanno provato molto, in primis dal punto di vista del benessere psicofisico generale. Tanto che il latinista si è dichiarato stanco nella casetta dei talenti, in uno sfogo condiviso nel daytime del talent con la conduttrice Maria De Filippi.

Al momento, però, va detto che le anticipazioni tv riprese sulla base delle testimonianze del pubblico spettante del sesto serale di Amici 21, sono da verificarsi con la messa in onda dell’appuntamento tv serale tanto atteso.

