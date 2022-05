Eliminati Amici 21: sfide, ballottaggio semifinale e finalisti/ Albe rischia con Serena, Dario e Alex…

Amici 21 serale 2022, semifinale: sfide e ballottaggio, Sissi, Michele e Luigi sono i primi 3 finalisti

Ci siamo, manca poco alla messa in onda della semifinale di Amici 21, prevista per il 7 maggio 2022 su Canale 5 e di cui le relative anticipazioni TV fornite da Amici news preannunciano che in occasione dell’evento televisivo sono decretati -tra i concorrenti in corsa per il montepremi finale- i 5 finalisti del talent dei quali 3 tramite le manche e due tramite il ballottaggio finale tra i rimanenti quattro concorrenti in gara.

La semifinale di Amici 2022 si compone di 3 manche di sfida, al termine di ciascuna delle quali si decreta un vincitore e quindi un finalista. La prima manche di canto parte con Sissi (Silvia Cesana):

Sissi vs Luigi, vince Sissi;

Sissi vs Luigi, vince Luigi;

Alex vs Albe, vince Alex;

Alex vs Sissi, vince Sissi.

Vince Sissi, che diventa la prima finalista e la seconda manche di ballo di Amici 2022 parte con Michele Esposito:

Michele vs Dario, vince Michele;

Michele vs Serena, vince Serena;

Guanto di sfida Michele vs Dario, vince Michele.

Vince Michele, che diventa il secondo finalista di Amici 2022 e nella terza manche di canto sono tornati i cantanti e stavolta ha iniziato Luigi:

Luigi vs Alex, vince Alex;

Luigi vs Alex, vince Luigi;

Guanto di sfida Luigi vs Albe, vince Albe;

Luigi vs Albe, vince Luigi.

Le reazioni ai 3 finalisti e il ballottaggio finale per i 2 finalisti di Amici 21: i pronostici

Vince Luigi, che diventa il terzo finalista. A finire al ballottaggio finale per la decretazione degli ultimi 2 finalisti e i due eliminati definitivi di Amici 21, quindi, sono il cantante Alex (Alessandro Rina), il trapper Albe (Alberto La Malfa), la fidanzata ballerina modern Serena Carella e il ballerino modern Dario Schirone. Nel web, intanto, sta sollevandosi la polemica che vede gli internauti contestare la mancata decretazione di Alex tra i primi 3 finalisti di Amici 21, unitamente ai messaggi di contestazione che gridano al preannunciato flop di ascolti per la semifinale e la finale del talent -per le eliminazioni delle colonne portanti nel canto e nel ballo, il cantautore originario di Napoli, LDA, e il latinista originario di Adrano, Nunzio Stancampiano.

Sulla scia delle quote di scommesse indicate su Snai, Sisal e Planetwin -circa il papabile vincitore di Amici 2022 – è possibile delineare dei pronostici sui possibili terzo e quarto finalista e i due eliminati al ballottaggio finale della semifinale. Sui siti di scommesse Alex (categoria canto) è indicato come il secondo concorrente favorito e Serena (categoria ballo) come quinta favorita, alla vittoria del talent, in proporzione con gli altri 3 finalisti Sissi, Michele e Luigi, per cui potrebbero confermarsi tra i 5 finalisti del nono serale di Amici 21, a discapito dei possibili eliminabili Dario e Albe. Chiaramente la sola messa in onda della semifinale di Amici 21 potrà confermare o sconfessare le anticipazioni TV e i pronostici de Il sussidiario.net. Marco Mengoni è l’ospite ufficiale dell’ottavo serale, e l’appuntamento è fissato per il 7 maggio 2022.

