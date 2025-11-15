Chi sono gli eliminati della puntata di Ballando con le stelle 2025 del 15 novembre? Le coppie più a rischio.

La gara di Ballando con le stelle 2025 è entrata ufficialmente nel vivo e, nel corso dell’ottava puntata in onda oggi, 15 novembre, altre coppie dovranno salutare la pista da ballo che, però, torneranno a calcare nelle prossime settimane in occasione del ripescaggio che riporterà in gara una o più coppie. La prima eliminazione avverrà all’inizio della puntata odierna con il primo spareggio della serata. A giocarsi la permanenza nel programma saranno tre coppie ovvero Alessandra Tripoli e Filippo Magnini, Chiquito e Marcella Bella che, al termine della scorsa puntata, hanno perso lo spareggio con Rosa Chemical e la coppia di Nikita Perotti e Andrea Delogu che è tornata ad allenarsi dopo le due settimane di stop.

BALLANDO CON LE STELLE 2025, PUNTATA 15 NOVEMBRE/ Diretta ed eliminati: fuori Marcella Bella ma...

Tra le tre coppie, secondo i bookamers, quella che rischia di più è la coppia di Marcello Bella e Chiquito che non è tra le favorite alla vittoria trovandosi all’ultimo posto della classifica dei probabili vincitori. Tuttavia, nel corso della serata, potrebbe esserci un’altra eliminazione e a rischiare potrebbero essere altre due coppie.

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca fidanzati o strategia a Ballando con le stelle?/ Cosa sta accadendo

Eliminati Ballando con le stelle 2025: perché rischia Filippo Magnini

Lo spareggio finale dell’ottava puntata di Ballando con le stelle 2025 potrebbe coinvolgere Nancy Brilli e Filippo Magnini. L’attrice ha già superato uno spareggio e, nella scorsa puntata, ha sorpreso tutti con la sua esibizione. Tra le coppie in gara, in caso di eliminazione di Marcella Bella, secondo gli scommettitori, sarebbe lei quella più a rischio. Tuttavia, pur non essendo considerato prossimo all’eliminazione, Filippo Magnini entra nella lista dei concorrenti a rischio a causa del suo atteggiamento.

Martina Colombari con Luca Favilla, podio certo a Ballando con le stelle?/ Cos'è cambiato nella concorrente

Sui social dove il pubblico vota esprimendo le proprie preferenze, sono tanti i commenti degli utenti che criticano l’atteggiamento polemico del campione di nuoto. In tanti, infatti, lo esortano a reagire con più leggerezza alle critiche e proprio il carattere potrebbe costargli la permanenza nello show.