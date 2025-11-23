Chi sono gli eliminati della puntata di Ballando con le stelle 2025 del 22 novembre? Ecco quali sono le coppie più a rischio

Nancy Brilli sconfitta allo spareggio: è tra gli eliminati di Ballando con le Stelle 2025

Dopo aver sommato la classifica tecnica, i tesoretti e le preferenze del pubblico social, le coppie che rischiano l’eliminazione sono quelle formate da Nancy Brilli e Carlo Aloia e Rosa Chemical ed Erica Martinelli. Sul finire di puntata a Ballando con le Stelle 2025, va dunque in scena uno spareggio flash per determinare il concorrente eliminato del 22 novembre. Alla fine, il pubblico premia il cantante con più del 60% delle preferenze. Sconfitta ed eliminata da Ballando con le Stelle, di conseguenza l’attrice Nancy Brilli. Attenzione però perché nelle prossime settimane ci sarà la possibilità di rientrare in gioco con il meccanismo del ripescaggio. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuomo)

Eliminati Ballando con le Stelle 2025: ecco le coppie più a rischio nella puntata del 22 novembre

Tutto pronto per una nuova puntata di Ballando con le Stelle 2025 e grande curiosità di conoscere gli eliminati del 22 novembre. Ad oggi, fuori da giochi ma in attesa di una chance di ripescaghghio, abbiamo le coppie formate da Beppe Convertini e Veera Kinnunen, la Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale, Marcella Bella e Chiquito, mentre in stand by Francesca Fialdini e Giovanni Pernice ritiratisi per infortunio.

Per quanto riguarda i possibili eliminati di questa sera, invece, possiamo solo fare dei pronostici e dei ragionamenti basati sull’andamento della classifica generale. E allora, anche andando per esclusione dei concorrenti più amati dal pubblico, la lista si restringe fondamentalmente a due coppie. Quali sono? Andiamo subito a scoprirlo…

Ballando con le Stelle 2025, chi sono gli eliminati del 22 novembre?

Premesso che le sorprese a Ballando con le Stelle 2025 sono sempre dietro l’angolo, i concorrenti più a rischio eliminazione sono a nostro avviso Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, ma anche e soprattutto Nancy Brilli e Carlo Aloia.

Difficile, invece, che vengano invischiati nella lotta Rosa Chemical e Erica Martinelli, mentre da escludere, almeno per ora, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, oltre ai grandi favoriti di questa edizione Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, Andrea Delogu e Nikita Perotti, Martina Colombari e Luca Favilla, Fabio Fognini e Giada Lini. Dunque, chi verrà eliminato questa sera? C’è grande curiosità di scoprire come proseguirà la sfida, ora che Ballando con le Stelle 2025 sta per entrare nella fase clou. Appuntamento fissato su Raiuno, come sempre a partire dalle ore 21.25. Milly Carlucci, i giudici e i concorrenti, sono pronti a regalarci una serata di grande spettacolo.