Gli eliminati della puntata di Ballando con le stelle 2025 del 29 novembre: ecco chi non ha conquistato la semifinale.

Potrebbero essere tutti uomini i concorrenti che non riusciranno a strappare il biglietto per la semifinale di Ballando con le stelle 2025 nel corso della puntata in onda oggi 29 novembre durante la quale alcune coppie staccheranno il biglietto per il penultimo appuntamento con il programma di Milly Carlucci. Dopo l’eliminazione di Nancy Brilli, sono ufficialmente sette i concorrenti in gara che, questa sera, dovranno affrontare diverse sfide di cui alcune davvero complicate. A rischiare l’eliminazione potrebbero essere i tre uomini attualmente in gara che, con un percorso molto diverso, hanno conquistato grandi consensi.

Dai pronostici dei bookmakers, non ha grandi possibilità di vincere e, di conseguenza di superare i quarti di finale Rosa Chemical che, con la maestra Erica Martinelli, ha già affrontato lo spareggio vincendo contro la coppia Nancy Brilli e Filippo Zara. Pur avendo più possibilità di arrivare in finale, rispetto a Rosa Chemical, come svelano i bookmakers, tuttavia, questa sera, a rischiare, potrebbero essere anche Filippo Magnini con Alessandra Tripoli e Fabio Fognini con Giada Lini.

Eliminati Ballando con le stelle 2025: semifinale tutta al femminile?

La semifinale di Ballando con le stelle 2025 potrebbe essere prevalentemente femminile. A non rischiare l’eliminazione nella puntata odierna, infatti, dovrebbero essere tutte le donne. Andrea Delogu, dopo il ritiro di Francesca Fialdini che, tuttavia, potrebbe rientrare in gara con il ripescaggio, è considerata una delle favorite alle vittoria e, questa sera, in coppia con Nikita Perotti, potrebbe essere la prima a staccare il biglietto per la semifinale. Con lei, inoltre, non dovrebbe rischiare assolutamente nulla neanche Barbara D’Urso, considerata una delle probabili vincitrici del programma insieme a Pasquale La Rocca.

La sorpresa della puntata, invece, potrebbe essere Martina Colombari che, partita in punta di piedi, con Luca Favilla sta conquistando, puntata dopo puntata, non solo la giuria ma anche il pubblico che, tuttavia, potrebbe regalare la semifinale anche a Paolo Belli che, con Anastasia Kuzmina, è uno dei preferiti dei telespettatori.