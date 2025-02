Eliminati e finalisti Masterchef Italia 14: chi si gioca tutto in semifinale

Con l’eliminazione di Claudio e Katia avvenuta al termine della decima puntata, sono cinque i semifinalisti di Masterchef Italia 14 che oggi, giovedì 20 febbraio 2025, si giocano tutto per poter conquistare un pass per la finalissima del 27 febbraio. Cinque concorrenti profondamente diversi l’uno dall’altra, con caratteristiche culinarie diverse doti organizzative, si contenderanno i posti disponibili per la finale provando a superare tutte le prove che, sin dalla Mistery Box, li metteranno in difficoltà.

Tra tutte le prove, tuttavia, sarà il Pressure Test a mettere seriamente in crisi gli aspiranti chef che dovranno dare il meglio per convincere i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli che dovranno scegliere i finalisti della quattordicesima edizione del talent show culinario più famoso della televisione italiana.

Eliminati e finalisti Masterchef Italia 14: Mary fuori ad un passo dalla finale?

La 32enne Yi Lan “Anna” Zhang, il 43enne direttore marketing Franco Della Bella, l’influencer Jacopo “Jack” Canevali, la manager Mary Cuzzupè e l’imprenditore edile Simone Grazioso sono i fantastici cinque che si contenderanno la finale. Difficile fare un pronostico su chi supererà la semifinale staccando il biglietto per l’ultima puntata, ma il popolo del web sembrerebbe puntare su Mary come l’eliminata della serata. Con lei, tuttavia, secondo il web, potrebbe rischiare anche Simone. Sotto i post di Masterchef, infatti, gli utenti sono particolarmente critici nei loro confronti.

“La loro presenza renderà ancora più insopportabile Mary e Simone”, scrive qualcuno. “Menomale una ventata di bravura, simpatia e umiltà, cosa che in questa edizione manca a una persona in particolare ovvero Mary!”, scrive un altro utente facendo riferimento al ritorno di Eleonora e Niccolò della scorsa edizione, ospiti della semifinale di questa sera. Saranno, dunque, Mary e Simone i concorrenti più a rischio? Lo scopriremo tra pochissimo.