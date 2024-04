Eliminati e pagelle Amici 2024 quinto serale/ Sofia e Dustin al top, delude Martina

Amici 2024, s’infiamma il serale alla 5a puntata: Mida brilla e Dustin Taylor brillano…

Lil Jolie: la cantautrice canta e incanta sulle note della cover di Cercami, brano cult della musica italiana però eliminata contro Sarah Toscano. Per il fandom attivo via social, è la finalista mancata Voto: 10.

Sarah Toscano: É una spinosa femminilità, la carta vincente che schiera al ballottaggio eliminatorio contro Lil Jolie quando da cantautrice chiamata a cantare la cover di Per un’ora d’amore. Il look da lolita del pop che strizza l’occhio alla Britney Spears dell’era Oops I did it again nei primi ’00 la candida al titolo di erede di Annalisa, ad Amici 2024. Esordisce in duetto con Mida sulle note di Pensare male e sembra però non sentirsi in comfort-zone in team-work, probabilmente preferisce il ruolo solo-artist e primadonna. Esegue la cover in lingua inglese del brano The golden age e il suono della voce è timido. Canta C’est la vie e non regge il confronto con Achille Lauro. Riprende a brillare contro Sofia Cagnetti al ballottaggio eliminatorio della seconda manche, ma non si salva dal rischio. Quindi da eliminata provvisoria finisce a rischio contro il concorrente unico sostituta Aurora e infortunata Gaia, cantando in modo basic ai livelli di allieva alle scuole elementari del pop la cover di Come un pittore. Voto: 7 e mezzo, può dare, fare e scrivere di più!

Sarah o Aurora, chi è stato eliminato ad Amici 2024?/ Fuori Gaia De Martino e la sua sostituta!

Tra le pagelle, gli highlights della 5a puntata serale di Amici 2024 con Holden…

Holden: il cantautore esordisce alla prima manche cantando con il timbro puramente pop la cover di Everybody hurts. Il giudice Cristiano Malgioglio lo osanna: “Io so sempre quando canti tu, hai una timbrica tua”. Canta contro Martina alla seconda manche, la cover di Una direzione giusta e la sua versione rende attuale e internazionale il brano originale come solo l’effetto della sua timbrica può fare. Canta contro Aurora, Morto mai di Lazza e la performance da una nuova anima al brano, tanto che il giudice Michele Bravi la erge a “faro nel buio”. Voto: 10, ma si sottovaluta, non si fa valere e lo si sottovaluta!

AMICI 23 SERALE 2024, 5A PUNTATA/ Eliminata chi è? Diretta: fuori Gaia De Martino (Aurora), salva Sarah

Sofia Cagnetti: “E’ leggera, mi piace assai”, la encomia Cristiano Malgioglio quando si schiera alla prima manche nel ballo in un assolo su Ma non tutta la vita, contro Holden. Finisce nominata al ballottaggio eliminatorio contro Mida, dove sfodera la sua carta di leonessa da palco sulle note di Dirty e i giudici la salvano. La riscoperta performer si salva dal rischio di accedere al ballottaggio eliminatorio. Voto: 9 e mezzo.

Marisol Castellanos: esordisce alla prima manche con un assolo modern in pole-dance, Way down we go, ed è la pantera di Amici 2024. Passo felino, lei è la papabile nuova velina di Striscia la notizia, schierata contro il duo Mida e Sarah Toscano. “Hai trick, numero e trucco, leggera, sono pazzo di te”, la elogia il giudice Cristiano Malgioglio. Poi, però, schierata contro Sofia Cagnetti sulle note di Fever non regge il confronto in staging, eppure vince il match per i giudici. Un po’ sopravvalutata? Voto: 7 e mezzo, il maestro di ballo ad Amici 2024 Emanuel Lo non ha torto quando la taccia di non mettere in scena il suo potenziale al 100%!

GAIA DE MARTINO ELIMINATA AD AMICI 2024/ Sorpresa dopo l'addio: "Contratto con la Kayzer Ballet"

Mida: il cantautore esordisce sulle note di Pensare male, alla sfida nella prima manche, schierata contro Marisol Castellanos, e la cover lo impone come papabile primo finalista di Amici 2024. E’ un Mida che ha fame di vittoria. Canta, poi, Volare-Nel blu dipinto di blu, schierato contro Dustin Taylor e la sua voce è la più versatile nei vari generi, tra i cantanti in corsa nel circuito canto di Amici 2024. Nominato al ballottaggio eliminatorio contro Sofia Cagnetti, è il primo eliminato provvisorio. Tuttavia, brilla sulle note del suo preannunciato tormentone estivo inedito, Que Pasa. Voto: 10 e lode, a dir poco ECCELLENTE!

Dustin Taylor domina nel ballo nel quinto serale Amici 2024

Dustin Taylor: É ufficialmente la sua serata ad Amici 2024 quando schiera contro Sarah Toscano l’assolo modern sulle note di Everybody, strizzando l’occhio ai backup-dancer da world-tour dei Backstreet Boys. L’australiano é di un altro Pianeta, di certo il vincitore morale di ballo. Voto: 10 e lode, ECCELLENTE!

Petit: il cantautore esordisce con la prima prova di canto sulle note di Chiccherie e le sue barre sono travolgenti. Canta e infiamma l’atmosfera del serale di Amici 2024 sulle note della sua Mammamì schierato contro Aurora Ranvestel e il giudice Michele Bravi lo elogiala scrittura dei testi anche se poi delude nella riscrittura di Caruso. Voto: 6-.

Martina Giovannini: la cantante esordisce alla seconda manche schierando la cover di Estranei e incanta tutti ad Amici 2024 mentre delude nell’interpretazione di The Best contro Aurora Ranvestel. Non basta la svolta in fatto di style, con il set-look roseo scintillante a convincere i giudici. Voto: 5 e mezzo.

Aurora Ranvestel: debutta da sostituta al posto dell’infortunata Gaia De Martino, in un paso doble con Umberto Gaudino. La padronanza scenica è “Rossofuoco”. Balla schierata contro Petit un cha cha cha sulle note di Michael Bublé. É eliminata al ballottaggio finale contro Sarah Toscano, con lei anche Gaia De Martino deve abbandonare il programma. Voto: 8 e mezzo, é una bella scoperta, sarà suo un banco ad Amici 2025?











© RIPRODUZIONE RISERVATA