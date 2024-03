Eliminati Grande Fratello 2024, chi esce prima della finale?/ A rischio Simona, Alessio, Federico: pronostico

Chi sono gli eliminati dal Grande Fratello 2024 del 21 marzo 2024? A rischio Simona, Alessio e Federico

Finalmente ci siamo, questa lunghissima edizione del reality di Canale 5 si appresta a finire un po’ prima del previsto. La finale infatti non andrà in onda giovane 4 aprile, come inizialmente vociferato, ma lunedì prossimo (25 marzo). E dunque considerato che in Casa sono rimasti ancora ben 11 concorrenti ecco che nella puntata di questa sera ci saranno almeno tre eliminazioni. E la domanda dunque è chi saranno gli eliminati della puntata di oggi, 21 marzo 2024, del Grande Fratello 2024 ad un passo della finale?

Innanzitutto si scoprirà chi verrà eliminato tra i concorrenti al televoto. Nella scorsa puntata, infatti, dopo l’eliminazione di Anita Olivieri e l’elezione a terzo finalista di Massimiliano Varrese sono finiti in nomination a rischio eliminazione Simona Tagli, Federico Massaro ed Alessio Falsone. Stando agli ultimi sondaggi si scopre che la favorita dal pubblico continua ad essere Simona Tagli, grazie anche alla sua amicizia con Beatrice Luzzi. I sondaggi ufficiali del Grande Fratello 2024, ForumFree, vedono in testa Simona Tagli con il 65,47% di preferenze, seguita a notevole distanza da Federico Massaro con il 20,46% ed infine da Alessio Falsone con il 14,07%.

Grande Fratello 2024, chi sono gli eliminati e chi va in finale

Stando alle anticipazioni ufficiali nella puntata di questa sera, giovedì 21 marzo 2024, ci sarà più di un’eliminazione. I canditati ad essere eliminati dal Grande Fratello 2024 sono Simona Tagli, Federico Massaro ed Alessio Falsone. Quest’ultimo è a rischio e tra l’altro dopo l’uscita di Anita Olivieri ha minacciato più volte di voler abbandonare il reality.

Durante la puntata ci saranno però anche altre eliminazioni, il sito Biccy riporta che almeno tre concorrenti dovranno lasciare la Casa più spiata d’Italia mentre altri otterranno il pass per la finale di lunedì 25 marzo 2024. I finalisti sono Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese dunque a rischio eliminazione questa sera, oltre ai citati, ci sono Giuseppe Garibaldi, Greta Rossetti, Letizia Petriz, Perla Vatiero e Sergio D’Ottavi.

