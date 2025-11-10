Chi sono gli eliminati del Grande Fratello 2025: Domenico il meno votato tra i sondaggi del web.

Nuovi eliminati nella casa del Grande Fratello 2025 dove le dinamiche sono ufficialmente entrate nel vivo. Alla fine dell’edizione manca poco più di un mese, stando alle varie indiscrezioni, e non tutti riusciranno ad arrivare in fondo giocandosi la finale. Dopo le prime eliminazioni, i concorrenti attualmente in casa hanno conquistato l’affetto dei fan e tutti sembrano cruciali per la vita della casa.

Tuttavia, il pubblico a cui è affidato il destino dei casalinghi non nutre per tutti la stessa simpatia e qualcuno è destinato a lasciare la casa, probabilmente già stasera. Nel corso della puntata in onda oggi, Simona ventura svelerà l’esito del televoto che è stato aperto al termine delle nomination della scorsa settimana. Il pubblico è stato chiamato a scegliere tra quattro indiscussi protagonisti tra i quali c’è il candidato diretto all’eliminazione.

Eliminati Grande Fratello 2025: Domenico condannato dal televoto?

Tra i nomi che rischiano maggiormente l’eliminazione, in base al risultato dei sondaggi del web, è Domenico che, finora, ha fatto molto parlare di sé per il rapporto con Benedetta e per i confronti con la compagna Valentina che lo ha invitato più volte a prendere le distanze. Proprio Domenico, al termine della scorsa puntata, è finito al televoto insieme a Grazia, Giulia e alla coppia formata da madre e figlio Francesca e Simone. Tra tutti i nominati, Domenico è il meno votato per i sondaggi ma la sorpresa non è da esclusde.

Con l’esclusione del voto per mail, infatti, a decidere sempre di più sul televoto, è il pubblico generalista che potrebbe salvarlo per capire come si evolverà la situazione con la compagna Valentina ma anche con Benedetta. Il risultato del televoto odierno, dunque, potrebbe essere fondamentale per le dinamiche della casa. Non è da escludere, tuttavia, anche un’eliminazione della coppia Francesca e Simone.