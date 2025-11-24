Chi sono gli eliminati del Grande Fratello 2025 che devono rinunciare al sogno della finale? Benedetta e Simone gli inquilini più a rischio.

In attesa di scoprire chi sarà il primo finalista del Grande fratello 2025, nuove eliminazioni sono all’orizzonte. Alla finalissima la cui data ufficiale non è stata ancora svelata non arriveranno tutti i concorrenti attualmente nella casa. Se alcuni sono considerati i favoriti non solo per la finale, ma anche per la vittoria, ci sono altri inquilini che rischiano di lasciare la casa ad un passo dal capitolo finale.

Ad oggi, quelli che non rischierebbero affatto l’eliminazione, stando ai vari sondaggi del web, sono Omer, Rasha, Jonas e Anita ovvero i quattro concorrenti che formano le due coppie della casa anche se, esattamente come accaduto nella scorsa edizione, le coppie potrebbero dividersi proprio per la finalissima. Qualora fosse realmente così, solo in due arriverebbero in finale e la prima potrebbe essere Rasha che potrebbe strappare il biglietto per la finalissima già questa sera.

Eliminati Grande Fratello 2025: chi rischia di non arrivare in finale

Tra tutti i concorrenti attualmente nella casa del Grande Fratello 2025, i concorrenti che rischiano di non arrivare in finale sono soprattutto Simone e Benedetta che sembrerebbero occupano gli ultimi posti nei sondaggi del web nelle classifiche dedicate ai concorrenti più amati. Sarebbero loro, infatti, i più a rischio qualora dovesse esserci un’eliminazione a sorpresa già questa sera.

Con loro, tuttavia, anche Domenico e Mattia rischierebbero di lasciare la casa prima della finale, almeno secondo le preferenze del popolo del web. Tuttavia, con il televoto che ha escluso l’utilizzo delle mail, i risultati dei televoti non sono assolutamente così scontati e il voto del pubblico generalista potrebbe ribaltare i sondaggi del web portando in finale nomi non contemplati dal popolo del web.

