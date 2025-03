Eliminati Grande Fratello: Giglio condannato?

Tensione nella casa del Grande Fratello per le ultime eliminazioni che decreteranno i finalisti, ma anche coloro che, anche senza il titolo di finalista, riusciranno a trascorrere l’ultima settimana nella casa più spiata d’Italia. Nel corso della serata ci sarà più di un’eliminazione e a pagare il conto potrebbe essere Luca Giglioli, chiamato da tutti Giglio. Il parrucchiere di Reggio Emilia è attualmente al televoto per l’eliminazione con Chiara Cainelli e Helena Prestes e, secondo i sondaggi del web, non avrebbe alcuna possibilità di salvarsi. Il condizionale, però, è d’obbligo perché finora i sondaggi sono sempre stati smentite dal vero esito del televoto.

Fondamentale, infatti, è il peso dei vari fandom. Nel televoto attualmente aperto, Chiara può contare sul sostegno del fandom di Zeudi Di Palma mentre Helena sul proprio e su quello di Javier Martinez. Giglio, pur avendo un fandom meno numeroso rispetto alle altre due concorrenti, può contare sul sostegno dei fan di Shaila e Lorenzo che lo stanno salvando da una settimana. Tuttavia, secondo il web, qualora dovesse riuscire a salvarsi, potrebbe uscire con un televoto flash.

Il televoto flash previsto per la semifinale del Grande Fratello non lascia tranquillo nessun concorrente. Questa sera, infatti, tutti potrebbero essere eliminati ad esclusione di Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma, già finalisti. Tra tutti, però, chi rischia maggiormente sono Shaila Gatta e Javier Martinez. Shaila, infatti, potrebbe pagare il conto per aver litigato con Zeudi Di Palma. Il fandom dell’ex Miss Italia ha dichiarato di non volerla salvare qualora dovesse essere a rischio diversamente da quello che sarebbe accaduto la settimana scorsa.

Javier, invece, potrebbe rischiare l’eliminazione qualora dovesse finire al televoto con Helena Prestes: per un gioco di strategia, il fandom di coppia potrebbe decidere di concentrarsi su Helena che continua ad essere una delle favorite per la vittoria.