Eliminati Grande Fratello: chi sono quelli più a rischio nella puntata del 3 marzo 2025

Helena Prestes, Maria Teresa Ruta, Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli e Mattia Fumagalli sono i cinque candidati all’eliminazione della puntata del Grande Fratello in onda oggi, lunedì 3 marzo 2025. Al termine della scorsa puntata del reality show, Alfonso Signorini ha aperto il televoto chiedendo ai telespettatori di salvare il concorrente preferito. Il concorrente che riceverà meno voti sarà quello che, questa sera, dovrà abbandonare la casa definitivamente. Dai sondaggi del web, la concorrente più a rischio è Maria Teresa Ruta che è considerata l’eliminata della serata ovunque.

Tuttavia, non bisogna sottovalutare la possibilità che, tra gli eliminati Grande Fratello, possa essere Chiara Cainelli. quest’ultima, pur potendo contare sul sostegno dei fan di Zeudi che, però, hanno dovuto salvare anche quest’ultima e sui fan degli Shailenzo, potrebbe pagare il conto più salato per il sostegno che i fan di Helena e Javier stanno dando a Mattia Fumagalli.

Eliminati Grande Fratello: chi non rischia l’eliminazione

Le concorrenti che non rischiano, secondo i sondaggi, di esser eliminate dal Grande Fratello, sono Helena Prestes e Zeudi Di Palma che, questa sera, potrebbero essere quelle con la maggioranza dei voti. Entrambe, infatti, possano contare su fandom molto numerosi e, ad oggi, restano anche le favorite per la finalissima. Zeudi, inoltre, qualora dovesse essere eliminata a sorpresa, potrebbe sfruttare il biglietto di ritorno e tornare immediatamente in gioco.

Mattia Fumagalli, infine, pur essendo entrato nella casa da un mese, non dovrebbe correre rischi proprio per la vicinanza al gruppo di Helena e al sostegno che sta ricevendo dai suoi fan. I sondaggi del web, dunque, saranno confermati dall’esito del televoto?

