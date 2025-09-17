Eliminati Io Canto Family, chi sono? Fan divisi, coach emozionati e standing ovation per Lia e mamma. Ecco chi è uscito alla prima puntata.

Eliminati Io Canto Family, i giudici salutano le coppie in lacrime

Si conclude con le eliminazioni la prima puntata di Io Canto Family, che oggi 16 settembre è partito col botto con tante coppie di genitori e figli. Tanta la commozione, i retroscena incredibili e l’emozione dei coach e dei giudici. Certo è che arrivare alle eliminazioni fa sempre male per tutti, soprattutto quando si tratta di bambini e mamme e papà, che salgono sul palco di Canale 5 mostrando tutto il loro affetto condividendo con il pubblico storie di famiglia.

Io Canto Family è un talent diverso dagli altri. Condotto da Michelle Hunziker, vanta dei coach d’eccezione: Ermal Meta, Giusy Ferreri, Sal Da Vinci e Serena Brancale. Ad ognuno di loro sono state affidate due coppie di cantanti, ma solo una questa sera continuerà il viaggio nella musica. Dopo l’eliminazione molti dei coach si sono commossi nel salutare le coppie a cui anche per poco, hanno voluto bene. Passiamo a scoprire chi sono gli eliminati di questa sera e la reazione del pubblico.

Eliminati Io Canto Family, esce l’unico papà della prima serata

Purtroppo, nonostante il pubblico si sia affezionato già alla prima puntata ad alcune coppie, tocca passare subito all’eliminazione iniziale. Una scrematura doverosa per poi arrivare alla vittoria di Io Canto Family. Ed è così che le prime a lasciarci sono Ginevra e mamma Majla che hanno cantato con Giusy Ferreri. Nonostante gli applausi del pubblico, i giudici hanno scelto di mandare avanti mentre passano Melissa e mamma Roberta. Poi è il turno di un’altra eliminazione, quella del gruppo di Ermal Meta: papà Giuseppe e Esther vengono eliminati con non poche proteste da parte del pubblico, che tifava moltissimo il papà. Restano invece in gara Lia e la mamma Nicoletta, che stasera hanno commosso tutti.

La prossima eliminazione riguarda una coppia di Serena Brancale: Francesco Costabile e mamma Daniela vengono eliminati mentre passano Flavia e mamma Barbara. Infine, escono dal programma anche Valentina e mamma Francesca. Il pubblico non ha esitato a fare commenti: “Per carità, non sono d’accordo con i giudici io avrei confermato le coppie che sono state scartate!“, “Ma chi sceglie chi passa? Tolgono quelli con buon potenziale“, “Lia e Mamma Nicoletta sono davvero fantastiche e di una dolcezza infinita, sono contenta che vadano avanti con Ermal come coach, un trio bellissimo“.