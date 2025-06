C’è una grande novità in arrivo all’Isola dei Famosi 2025: un ulteriore bonus per gli eliminati. Stando alle ultime indiscrezioni, lanciate da Fanpage, i concorrenti che saranno eliminati a partire dalla diretta dell’11 giugno potranno avere la possibilità di rimanere in gara pagando un pegno, e anche molto arduo.

Teresanna Pugliese, chi è il marito Giovanni Gentile/ Lei: "Temo che possa finire" (Isola dei Famosi 2025)

La fonte fa sapere che chi sarà costretto a lasciare Cayo Cochinos dopo aver perso al televoto, potrà usufruire di una ‘grazia’ accettando di tagliarsi drasticamente i capelli o di tatuarsi in diretta. Una prova importantissima che segnerà il percorso del concorrente in questione, qualora accettasse di sottoporsi al ‘pegno’ per la salvezza. Ciò vuol dire che all’Isola farà capolino un barbiere e un tatuatore professionista, pronti con i rispettivi arnesi qualora il naufrago eliminato accetterà la prova.

Paolo Vallesi: chi è l'ex moglie Cinzia, figlio Francesco e il bullismo subito/ "Com'è cambiata la mia vita"

Un ‘bonus’ già presente in passato all’Isola dei Famosi ma in veste diversa

Il superamento di questa prova segnerà il ritorno in gara a tutti gli effetti del concorrente in questione dell’Isola dei Famosi 2025. Si tratta di un’evoluzione di un pegno, in realtà, già visto negli scorsi anni (anche se solo dal punto di vista dei capelli). In passato, sono stati Ignazio Moser, Guendalina Tavassi e Luca Vetrone ad immolarsi non per la propria salvezza, bensì per ottenere una ricompensa importante, prettamente di cibo, per tutto il gruppo. A rischiare l’eliminazione, questa sera, sono Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese. Chi tra loro sarà eliminata al televoto, potrebbe dunque essere sottoposta alla scelta fatidica: in quel caso, accetterà? E, qualora accettasse, sceglierà i capelli o il tatuaggio permanente?