Manca poco più di una settimana alla finale dell’Isola dei famosi 2025 e tra pochi giorni si scoprirà chi sarà il vincitore dell’edizione, la prima condotta da Veronica Gentili e con opinionista Simona Ventura. Nel frattempo questa sera andrà in onda l’ottava puntata dove non mancheranno soprese, sfide, prove di sopravvivenza ma anche liti e tensioni tra i naufraghi e soprattutto si scoprirà chi sarà eliminato Isola dei famosi 2025 tra Mirko Frezza, Teresanna Pugliese e Patrizia Rossetti.

Andando con ordine, infatti, nella scorsa puntata, lunedì scorso, sono andati in nomination Mirko, Teressana e Patrizia ed uno di loro tre sarà l’eliminato Isola dei famosi 2025. Mirko Frezza è stato mandato al televoto direttamente dal leader Omar Fantini, Patrizia Rossetti è finita in nomination perché nominata da Jey Lillo, Loredana Cannata e dallo stesso Frezza mentre hanno fatto il nome di Teresanna Pugliese, Cristina Plevani e Mario Adinolfi. Uno di loro sarà l’eliminato ma non tutto è perduto perché potrà decidere di andare all’ultima spiaggia e quindi rimanere ancora in gioco.

Mirko Frezza è l’eliminato Isola dei famosi 2025 nella puntata di questa sera? Cosa dicono i sondaggi e televoto flash con altri eliminati

In attesa della puntata di questa sera con il verdetto definitivo è possibile ipotizzare chi saranno gli l’eliminati Isola dei famosi 2025 dando un’occhiata ai sondaggi. Stando ai sondaggi di ForumFree al momento la grande favorita del pubblico è Patrizia Rossetti, la signora delle televendite ha raggiunto ben il 49% di voti a favore del pubblico che in massa chiede la sua salvezza, a notevole distanza c’è Teresanna Pugliese che ha un percentuale di preferenza pari al 33%. A rischiare di uscire, dunque, è Mirko Frezza con una percentuale di preferenza bassissima pari a solo il 18%. L’attore paga il scotto di un carattere forte e duro ed alcuni suoi atteggiamenti degli ultimi giorni che non sono piaciuti al pubblico. Sarà dunque Mirko Frezza tra gli eliminati Isola dei famosi 2025 o ci saranno dei colpi di scena? Non resta che seguire la puntata di questa sera per scoprirlo. E non è tutto perché successivamente ci sarà un altro televoto flash con tutti i concorrenti, sia i naufraghi della playa principale che ‘dell’ultima spiaggia’ per decidere altri eliminati.