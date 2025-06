Eliminati Isola dei famosi 2025: chi rischia tra Jey Lillo, Patrizia Rossetti e Cristina Plevani: televoto flash a sorpresa per tutti gli altri

Eliminati Isola dei famosi 2025, semifinale del 25 giugno 2025: chi esce tra Jey Lillo, Cristina Plevani e Patrizia Rossetti

La resa dei conti si avvicina e questa sera, mercoledì 25 giugno, andrà in onda la semifinale Isola dei famosi 2025. Ad un passo dalla finale i colpi di scena saranno tanti, si saranno sorprese e scontri ma non mancheranno le sfide, le prove e le missioni che metteranno a dura prova tutti i naufraghi e soprattutto ci saranno le eliminazioni: chi saranno gli eliminati Isola dei famosi 2025 della semifinale in onda questa sera? A rischio ci sono Jey Lillo, Patrizia Rossetti e Cristina Plevani ma non solo.

Perché Omar Fantini e Dino Giarrusso hanno litigato all'Isola dei Famosi 2025?/ Cosa ha scatenato la rissa

Chi saranno gli eliminati Isola dei famosi 2025? In nomination ci sono tre dei naufraghi che nel bene e nel male sono stati tra i protagonisti assoluti dell’edizione ed uno di loro dovrà immediatamente abbandonare il reality e vedersi sfumare il sogno della vittoria. Chi sarà l’eliminato? Secondo i sondaggi a rischiare di uscire è Jey Lillo.

SEMIFINALE ISOLA DEI FAMOSI 2025, PUNTATA 25 giugno/ Eliminati e diretta: televoto flash e finalisti

ForumFree, infatti, riporta quali sono le preferenze dei votanti su chi vogliono salvare dei tre concorrenti in nomination. Cristina Plevani è in testa con ben il 44% di preferenze seguita da Patrizia Rossetti con il 31% ed infine Jey Lillo che nonostante l’alta percentuale di preferenza, 25% di voti a favore, rischia di essere eliminato. Tuttavia tutto può cambiare fino all’ultimo minuto.

Jey Lillo tra gli eliminati Isola dei famosi 2025? Televoto flash a sorpresa per tutti gli altri: la resa dei conti

La puntata di questa sera dell’Isola dei famosi 2025 si preannuncia scoppiettante, da una parte verrà decretato l’eliminato Isola dei famosi 2025 tra i tre naufraghi in nomination: Cristina Plevani, Patrizia Rossetti e Jey Lillo.

Mario Adinolfi: quanto pesa, chili persi e cosa mangia all'Isola 2025/ L'annuncio choc su cibo: "Smetto!”

Tuttavia gli eliminati Isola dei famosi 2025 saranno più di uno subito dopo infatti verrà aperto un nuovo televoto flash a sorpresa tra i naufraghi e si deciderà chi rientrerà in gioco insieme a tutti gli altri concorrenti e chi invece dovrà abbandonare per sempre il gioco. E per scoprirlo non resta che seguire la semifinale Isola dei famosi 2025 in onda questa sera su Canale5 a partire dalle 21.35 circa.