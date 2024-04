Eliminati Pechino Express 2024/ Chi sono? A rischio Amiche, problemi per Italia-Brasile: il pronostico

Pechino Express 2024, chi sono gli eliminati della 6a puntata? A rischio la coppia de Le Amiche

Manca poco per la quinta puntata di Pechino Express 2024 che verrà trasmessa su Sky Uno a partire dalle 21.10 circa. Le coppie rimaste in gara sono sei a loro si aggiungerà un gradito ritorno, quella della coppia de I Lumaconi (Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola) e tutte dovranno percorrere 420 chilometri, da Luang Prabang al traguardo finale di Vientiane, dove le coppie ancora in gara potranno mettere in tasca il preziosissimo biglietto per lo Sri Lanka, terzo e ultimo Paese di questa avventura. La coppia che giungerà per prima al Libro Rosso (finale di tappa) potrà decidere chi eliminare tra le ultime due classificate. E quindi non resta che chiedersi: chi saranno le coppie a rischio eliminazione a Pechino Express 2024?

Qualora la tappa fosse eliminatoria una delle sei coppie ancora in gara dovrà abbandonare il gioco e tra i possibili eliminati della 6a puntata di Pechino Express 2024 spiccano per i pronostici Le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo. Nella scorsa puntata, infatti, si sono aggiudicate la vittoria, un po’ a sorpresa, Le Italia-Brasile Antonella Fiordelisi e Estefania Bernarl mentre ultime sono arrivati I Giganti (Francesca Piccinini e Kristian Ghedina) e appunto Le Amiche. Le vincitrici hanno eliminato I Giganti graziando Le Amiche. Riusciranno a fare meglio questa sera?

Eliminati Pechino Express 2024 chi sono? Arrancano anche Italia Argentina: i Pasticceri sempre più agguerriti

In questa edizione di Pechino Express sembra esserci una sorta di macabra coincidenza per cui i vincitori della tappa precedente vengono eliminati nella successiva. La prima puntata, infatti, è stata vinta da I romagnoli Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi che sono giunti invece tra gli ultimi due ed eliminati nella seconda puntata. Stesso destino per I Brillanti Nancy Brilli e Pierluigi Iorio che pur avendo vinto nelle prime puntate l’immunità sono giunti tra gli ultimi nella quarta puntata ed eliminati. Anche Le Amiche vincitrici della quarta puntata sono arrivate tra gli ultimi nella quinta. Dunque fare pronostici su chi andrà a rischio eliminazione nella 6a puntata di Pechino Express 2024 non è facile.

In generale le coppie che hanno più difficoltà a primeggiare sono Italia-Brasile (Antonella Fiordelisi e Estefania Bernarl) e i Fratm (Antonio Orefice e Artem). Spiccano invece per forza, determinazione e spirito di competizione la coppia de I Pasticceri (Damiano e Massimiliano Carrara) e dei Caressa (Fabio ed Eleonora). Se la cavano bene anche le ultime entrate Le Ballerine (Maddalena Svevi e Megan).











