Eliminati Pechino Express 2024 chi sono/ Giganti, Amiche e Ballerine tra le ultime coppie? Il pronostico

Pechino Express 2024, chi sono gli eliminati della 4a puntata? Chi è la coppia a rischio eliminazione

Questa sera, 28 marzo, su Sky Uno andrà in onda la 4a puntata di Pechino Express 2024. Le coppie di viaggiatori continueranno la loro Rotta del Dragone nell’ultima tappa ambientata in Vietnam, tra sfide massacranti e corse fino all’ultimo respiro percorreranno 454 km tra Lao Cai e Dien Bien Phu. Le coppie ancora in gara sono otto: le Amiche, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo; le Ballerine, Megan Ria e Maddalena Svevi; Brillanti: Nancy Brilli e Pierluigi Iorio; i Caressa, Fabio ed Eleonora Caressa; i Fratm: Artem e Antonio Orefice; i Giganti, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini; ItaliaArgentina, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi e i Pasticcieri, Damiano e Massimiliano Carrara. Quale sarà la coppia di eliminati della puntata del 28 marzo di Pechino Express 2024?

Pechino Express, l’aventure game condotto da Costantino Della Gherardesca con la partecipazione di Fru dei The Jackal è già giunto all’undicesima edizione ed in tutti questi anni ha abituato a colpi di scena clamorosi ed inaspettati. Una coppia vincente ed giunta al Libro Rosso tra le prime in una tappa, per i più svariati motivi, nella successiva è giunta ultima. Dunque fare dei pronostici sugli eliminati della 4a puntata di Pechino Express 2024 è difficile però ci sono due coppie che in queste prime tre puntate dell’adventure game hanno dimostrato già di essere al limite.

Eliminati Pechino Express 2024, chi sono? A rischio Francesca Piccinini e Kristian Ghedina

Il percorso de I Giganti a Pechino Express 2024 partito sotto i migliori auspici rischia di terminare prima del previsto. La coppia formata da Francesca Piccinini e Kristian Ghedina sono a rischio eliminazione a Pechino Express 2024 costantemente. Non ci sono dubbi che sia tra le peggio assortite, tra i due c’è poco feeling ed alchimia e le tensioni sono alle stelle. L’ex pallavolista rimprovera alla Medaglia d’Oro ai Mondiali di Sci di essere totalmente disinteressata alla gara e non avere nessun spirito competitivo: “Con Kristian va molto male, dovrebbe aiutarmi di più non fa niente” A sua volta Ghedina la rimprovera di essere troppo aggressiva con lui. Arrivano ultimi e finiscono a rischio eliminazione due volte su tre puntate, la prima volta vengono graziati da I Romagnoli (Paolo Cevoli e la moglie Elisabetta Garufi), la seconda, eliminati da I Pasticceri, vengono salvati dalla busta nera, la tappa non è eliminatoria: la terza volta saranno ancora fortunati?

Per determinazione, grinta e spirito competitivo spiccano le coppie de I Caressa, padre e figlia Fabio ed Eleonora, I Pasticceri (i fratelli Massimiliano e Damiano Carrara) ed I Brillanti (Nacy Brilli e Pierluigi Iori) al contrario arrancano e si posizione secondo i pronostici tra i possibili eliminati di Pechino Express 2024 le coppie formate da Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal, le ItaliaArgentina con difficoltà a superare le varie prove e sfide; e le Ballerine Megan Ria e Maddalenza Svevi che pagano lo scotto di essere entrate per ultime. Fanalini di coda quasi sempre anche le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo. Uno dei queste coppie rischia di essere eliminati nella puntata del 28 marzo di Pechino Express 2028?











