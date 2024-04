Eliminati Pechino Express 2024/ Chi sono? Giganti eterni ultimi, Fratm iniziano ad arrancare: il pronostico

Pechino Express 2024, chi sono gli eliminati della 5a puntata? La coppia più a rischio sono i Giganti

Questa sera, 4 aprile, su Sky Uno andrà in onda la 5a puntata di Pechino Express 2024. Le sette coppie di viaggiatrici ancora in gara lasciato il Vietnam approderanno a Laos. Dalle anticipazioni su cosa succederà nell’adventure game si scopre che la competizione sarà sempre più accesa e tutti, o quasi, avranno come unico obbiettivo proseguire il viaggio fino alla fine tappa dopo tappa. Tuttavia, chi saranno le coppie a rischio eliminazione a Pechino Express 2024? Innanzitutto nella scorsa puntata è stata eliminata la coppia de I Brillanti Nancy Brilli e Pierluigi Iorio e dunque quale sarà il destino dei viaggiatori arrivati ultimi al traguardo finale e non salvati dai vincitori è nel responso della busta nera.

Qualora la tappa fosse eliminatoria una delle sette coppie dovrà abbandonare il gioco e tra i possibili eliminati della 5a puntata di Pechino Express 2024, per i pronostici, spiccano I Giganti. La coppia formata da Francesca Piccini Kristian Ghedina non ha ancora trovato complicità e feeling. La pallavolista rimprovera al compagno di essere indifferente al gioco, totalmente disinteressato alle dinamiche. A sua volta lo sciatore accusa la compagna di avventura di essere troppo aggressiva nei suoi confronti. Tra liti, tensioni e battibecchi continui i due sono sempre arrivati ultimi, ben quattro volte su quattro. Giunti ad un passo dall’eliminazione sono stati salvati dai Caressa, padre e figlia Fabio ed Eleonora, dalle Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo e dalla busta nera non eliminatoria: continueranno ad essere così fortunati?

Mentre i Giganti sono ancora alla ricerca dell’alchimia giusta per godersi a pieno il viaggio e la gara anche altre coppia iniziano a dare segni di cedimento. Nonostante l’affiatamento anche la coppia dei Fratm Antonio Orefice e Artem nella scorsa puntata sono finiti ad un passo dal rischiare l’eliminazione a Pechino Express 2024. I due volti di Mare Fuori hanno avuto delle difficoltà nella ricerca di passaggi e alloggi e di questo ne ha risentito la gara.

Anche le Italia Argentina Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal faticano a primeggiare. Dall’altra parte, invece, tra i più determinati e competitivi ci sono i Caressa. Il commentatore sportivo e la figlia Eleonora sin dall’inizio hanno dimostrato grinta e determinazione e la 19enne non si è è lasciata abbattare neanche da un infortunio. Anche i Pasticceri Massimiliano e Damiano Carrara sono competitivi al massimo mentre a sopresa nella scorsa puntata hanno tirato fuori le unghie le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo giungendo prime al traguardo finale di tappa.

