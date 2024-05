Eliminati Pechino Express 2024/ Chi sono? Italia Argentina a rischio tra infortuni e problemi: il pronostico

Pechino Express 2024, chi sono gli eliminati 9a puntata? A rischio Antonella Fiordelisi ed Estefania Barnal (Italia Argentina)

Il viaggio dell’adventure game di Sky Uno continua con la nona tappa, la seconda in Sri Lanka. La quattro coppie di viaggiatori rimasti in gara dovranno percorrere i 233 chilometri la città eterna di Kandy dalla culla del buddismo in Sri Lanka Mihintale. E tra sfide, missioni e prove la semifinale si preannuncia agguerritissima perché non tutte le coppie accederanno alla finale ma solo tre di essere saranno le finaliste, ed a fine puntata si saprà che certezza chi sono gli eliminati di Pechino Express 2024 dell’8a puntata.

In gara sono rimasti i Pasticceri (Damiano Carrara ed il fratello Massimiliano), le Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo) le Ballerine (Megan Ria e Maddalena Svevi ex allieve di Amici di Maria De Filippi) e le Italia Argentina (le influencer ed esperte di reality Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal) e proprio quest’ultime sono le più a rischio dall’essere gli eliminati di Pechino Express 2024. Spesso sono finite al ballottaggio finale salvate o dalla Busta Nera (nella settima puntata la tappa non era eliminatoria) a dalle altre coppie come i Pasticceri. Quest’ultimi, infatti, nella precedente tappa hanno scelto di salvarle preferendole ai Fratm, eliminati per pura strategia. I Fratm, Antonio Orefice ed Artem, alla fine sono stati eliminati dalla Busta Nera, la tappa era eliminatoria.

Eliminati Pechino Express 2024, chi sono? Italia Argentina (Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal) in difficoltà

Saranno le Italia Argentina gli eliminati della 9a puntata di Pechino Express 2024? Secondo i pronostici non ci sono dubbi. Problemi con i passaggi e sfide perse, infortuni vari come Estefania Bernal caduta dalla bici perché si è rotta o Antonella Fiordelisi apparsa con le labbra gonfie ed il volto irriconoscibile dopo la puntura di un insetto. Per ultimo la difficoltà a legare con gli altri compagni di avventura, hanno discusso con le Amiche e litigato pesantemente con i Pasticceri e le Ballerine. Tutti questi motivi rendono la coppia delle Italia Argentina la più a rischio eliminazione.

Per sapere con esatezza chi sarà la coppia eliminata alla semifinale di Pechino Express 2024 non resta che guardare la puntata di questa sera, giovedì 2 maggio, in onda su Sky Uno a partire dalle 21.15. Quasi certamente solo tre saranno le coppie ad arrivare in finale ed una dovrà lasciare l’adventure game ad un passo dalla tappa finale.











