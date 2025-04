Eliminati Pechino Express 2025: le coppie ancora in gara

Dopo l’eliminazione dei Magici Jey e Checcho Lillo avvenuta nella quinta puntata di Pechino Express 2025, le coppie in gara che torneranno a viaggiare per la terza tappa in Thailandia durante la quale percorreranno ben 233 chilometri durante i quali dovranno affrontare diverse prove tra le quali quella dei 7 mostri. Dopo l’eliminazione dei Magici! Fuori Jey e Checco Lillo, sono sei le coppie ancora in gara che, questa sera, proveranno a raggiungere il traguardo finale per primi per non rischiare l’eliminazione.

I Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà sono le sei coppie in gara, ma quale sarà quella eliminata?

Eliminati Pechino Express 2025: chi rischia di più

Tra le coppie di Pechino Express 2025 che, inizialmente, hanno rischiato di più ci sono sicuramente quella delle Atlantiche ma, finora, Giaele De Donà e Ivana Mrazova, non sono hanno superato tutte le tappe, ma in Thailandia stanno anche sorprendendo tutti. Anche i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, nonostante le difficoltà, stanno superando le varie tappe e ad oggi è davvero difficile capire quale sarà la coppia eliminata.

In tanti, tuttavia, pensano che questa sera a rischiare possa essere la coppia delle sorelle Togni ma la sorpresa non è da escludere come accaduto la scorsa settimana con i Magici. Per scoprire, dunque, quale coppia di viaggiatori dovrà fermarsi e tornare in Italia non ci resta che aspettare la fine della puntata. Saranno, dunque, le sorelle Togni le eliminate?

