Eliminati Pechino Express 2025: chi sono le coppie in gara

I Medagliati Juri Chechi e Antonio Rossi, i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, i Magici Jey e Checco Lillo, le Atlantiche Ivana Mrazova e Giale De Donà, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, le Sorelle, invece, sono Samantha e Debora Togni sono le 9 coppie in gara che, questa sera, si sfideranno nella seconda puntata di Pechino Express 2025 che si svolgerà nelle Filippine e che porterà i viaggiatori a percorrere ben 187 km.

Dopo la tappa non eliminatoria della scorsa puntata, questa sera, quasi sicuramente, la busta nera condannerà una coppia all’eliminazione. A decrerarla sarò la busta nera che metterà fine all’avventura di due viaggiatori: tra le nove coppie in gara, chi rischia di più l’eliminazione?

Eliminati Pechino Express 2025: perché i Cineasti sono i più a rischio

Durante la prima puntata di Pechino Express 2025, le coppie hanno già dimostrato di che pasta sono fatti. I Magini, vincitori della prima tappa, non solo hanno dimostrato di essere molto forti, ma anche strategici al punto da aver scelto la coppia dei Complici per l’eliminazione. Hanno fatto un’ottima impressione anche i Primi Ballarini che, dopo una partenza difficile, sono riusciti a recuperare. Tra tutte le coppie, a rischiare maggiormente l’eliminazione e per ragioni diverse sono le coppie delle Atlantiche e dei Cineasti.

La poca collaborazione con le altre coppie e l’atteggiamento duro di Nathalie Guetta potrebbe costare caro anche all’amico Vito Bucci. I modi di fare della coppia, infatti, non piacciono alle altre coppie che, in caso di necessità, potrebbe non aiutarla. Il poco spirito di adattamento, invece, potrebbe portare all’eliminazione la coppia delle Atlantiche. Sarà di queste due coppie l’eliminata della seconda tappa di Pechino Express 2025?