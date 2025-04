Eliminati Pechino Express 2025: le coppie ancora in gara

La sesta tappa di Pechino Express 2025 ha graziato la sorelle Togni che hanno rischiato di abbandonare definitivamente il gioco. Samantha e Debora Togni erano state eliminate, ma la busta nera le ha salvate permettendo, così, alle sorelle di affrontare l’ultima tappa in Thailandia e sperare di staccare il biglietto per il Nepal. Questa sera, dunque, durante la settimana tappa, saranno sei le coppie che affronteranno varie sfide nonché anche lo scambio delle coppie stesse.

A giocare, dunque, questa sera, saranno: i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà.

Eliminati Pechino Express 2025: perché rischiano le sorelle Togni

La coppia più a rischio, in base a quanto accaduto nella scorsa puntata di Pechino Express 2025, resta quella delle sorelle Togni. Samnatha e Debora, al termine della scorsa tappa, non sono riuscite a scongiurare il pericolo e, questa sera, potrebbero arrivare ultime rischiando nuovamente l’eliminazione. Tuttavia, con lo scambio delle coppie, questa sera, potrebbe rischiare anche una delle coppie più forti e sulle quali nessuno scommetterebbe per un’eventuale eliminazione.

Cambiando partner, infatti, ogni coppia si ritroverà ad affrontare una difficoltà maggiore e le coppie più complici e in sintonia potrebbero ritrovarsi davvero in difficoltà. Non è dunque, da escludere un’eliminazione a sorpresa tra le coppie più forti come quella dei Medagliati. Tuttavia, anche questa sera, come coppia a rischio, il web punta anche su quella delle Atlantiche. Separate, Giaele De Donà e Ivana Mrazova rischieranno davvero l’eliminazione?