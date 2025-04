Eliminati Pechino Express 2025: le coppie ancora in gara

Chi è la coppia eliminata dell’ottava puntata di Pechino Express 2025, prima tappa in Nepal, ultimo Paese che visiteranno le coppia in un viaggio straordinario e ricco di emozioni? Per scoprirlo è necessario aspettare la fine della puntata quando la busta nera decreterà il destino della coppia candidata all’eliminazione. Dopo la vittoria delle Sorelle Togni e l’eliminazione dei Cineasti che, più volte, avevano rischiato di tornare a casa, le coppie in gara sono ancora cinque.

Ad affrontare i primi chilometri in Nepal, questa sera, saranno: i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, i MedagliatiJury Chechi e Antonio Rossi, le SorelleSamanta e Debora Togni, e le AtlanticheIvana Mrázová e Giaele De Donà. Cinque coppie molto diverse tra loro, con un percorso diversissimo a Pechino e che questa sera proveranno a strappare il biglietto per la seconda tappa in Nepal.

Eliminati Pechino Express 2025: arriva la sorpresa?

Nonostante abbiano vinto la settima tappa decretando l’eliminazione dei Cineasti, le sorelle Togni restano tra le favorite per l’eliminazione. Con loro, sono considerate a rischio anche le Atlantiche Giaele De Donè e Ivana Mrazova. Quattro donne che, tuttavia, nonostante i pronostici contrari e le varie difficoltà affrontate lungo il percorso, sono riuscite a superare tutte le tappe, anche rischiando molto, arrivando fino in Nepal, ultima tappa del viaggio.

Questa sera, tuttavia, dal pubblico, sono considerate le più a rischio ma la sorpresa non è da escludere. In ogni tappa di Pechino Express è fondamentale la strategia, la bravura nel trovare passaggi e ospitalità prima delle altre coppie e, soprattutto, quella dose di fortuna che è sempre fondamentale. Questa sera, tuttavia, c’è anche il rischio di non conoscere il Nepal e l’atteggiamento degli abitanti: chi, dunque, riuscirà a capire meglio le usanze della popolazione locale arrivando prima al traguardo finale? Con tutte queste premesse, la coppia eliminata potrebbe essere anche una di quelle considerate tra le più forti.

