Eliminati Pechino Express 2025: le coppie in gara nella quarta puntata

Dopo la quarta tappa non eliminatoria, la prima in Thailandia, Pechino Express 2025 torna in onda oggi con la quinta tappa che avrà come scenario ancora la Thailandia. A percorrere i chilometri della quinta tappa saranno ben sette coppie ovvero Jury Chechi e Antonio Rossi, i “Medagliati”, poi i “Complici” Dolcenera e Gigi Campanile, i “Cineasti” Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli “Estetici” Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le “Sorelle” Samanta e Debora Togni, i “Magici” Jey e Checco Lillo, infine le “Atlantiche” Ivana Mrazova e Giaele De Donà.

Sette coppie molto diverse tra loro che, con intelligenza e strategia proveranno a superare le varie sfide della quinta tappa affidandosi anche alla gente del posto che offrirà passaggi e ospitalità per la notte. Questa sera, le coppie dovranno vedersela anche con un malus rappresentato da Elettra Lamborghini. La tappa di oggi, probabilmente, sarà eliminatoria: quale sarà la coppia ad abbandonare Pechino Express?

Eliminati Pechino Express 2025: le Atlantiche le meno forti?

Difficile fare un pronostico sulla coppia che rischia di essere eliminata al termine della quinta tappa di Pechino Express 2025. In base a quanto accaduto nelle prime, quattro puntate dell’adventure game di Sky, la coppia più a rischio potrebbe essere quella delle Atlantiche. Giaele De Donà e Ivana Mrazova, rispetto agli altri viaggiatori, sono considerate meno adatte ad affrontare le difficoltà che ogni tappa di Pechino presenta. Tuttavia, ad oggi, nonostante le difficoltà, sono riuscite a superare ogni puntata.

A rischiare l’eliminazione, tuttavia, potrebbe essere la coppia dei “Cineasti” Nathalie Guetta e Vito Bucci che ha rischiato già nelle precedenti puntate. Ogni tappa di Pechino Express 2025, tuttavia, è imprevedibile e non è da escludere un’eliminazione a sorpresa come accaduto con l’eliminazione di Virna Toppi e Nicola Del Freo “I Primi Ballerini” al termine della terza puntata.

