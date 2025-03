Eliminati Pechino Express 2025: le coppie in gara

Virna Toppi e Nicola del Freo, Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, Jey e Checco Lillo, Giulio Berruti e Nicolò Maltese. E, ancora, Yuri Chechi e Antonio Rossi, Ivana Mrázová e Giaele De Donà, Nathalie Guetta e Giulio Bucci, Dolcenera e Gigi Campanile, Samanta e Debora Togni sono i concorrenti di Pechino Express 2025 che parte ufficialmente oggi, giovedì 6 marzo, su Sky.

Dopo la vittoria, nella scorsa stagione, dei Pasticceri Damiano e Massimiliano Carrara che hanno battuto Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal che formavano la coppia Italia-Argentina, l’adventure game più seguito della televisione italiana torna in onda con un’edizione tutta nuova e nove coppie pronte a mettersi in gioco e ad affrontare tutte le sfide e gli imprevisti che incontreranno nel loro viaggio. Dalle Filippine alla Thailandia fino al Nepal, le coppie di Pechino Express 2025 affronteranno un viaggio unico che porterà alla vittoria solo una coppia dopo varie eliminazioni. Già questa sera, infatti, una coppia potrebbe fare le valigie e tornare a casa.

La prima tappa di ogni edizione di Pechino Express regala sempre emozioni e colpi di scena. Nella maggior parte dei casi, la tappa, alla fine del percorso lungo decine di chilometri, risulta non eliminatorio permettendo, così, anche alla coppia che arriva per ultima al traguardo, di poter tentare un miracoloso recupero nella tappa successiva. Anche la prima tappa di Pechino Express 2025, dunque, sarà non eliminatoria?

Per scoprirlo, sarà necessario aspettare la fine della puntata, ma sul web, gli utenti scommettono sulla coppia delle Atlantiche formata da Ivana Mrazova e Giaele De Donà che, dopo essersi incontrate al Grande Fratello Vip, hanno deciso di affrontare insieme un’avventura davvero unica. Saranno loro, dunque, le prime eliminate di Pechino Express 2025?

